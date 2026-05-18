 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. SV Cannstatt schafft Klassenverbleib und Einzug in den Europapokal

Wasserball-Bundesliga SV Cannstatt schafft Klassenverbleib und Einzug in den Europapokal

Wasserball-Bundesliga: SV Cannstatt schafft Klassenverbleib und Einzug in den Europapokal
1
Tobias Scherrieble traf im entscheidenden Spiel viermal für den SV Cannstatt. Foto: Archiv Günter Bergmann

Mit dem 19:13-Sieg beim Duisburger SV bleiben die Wasserballer des SV Cannstatt in der Bundesliga und spielen dazu noch international.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Für die Nachrichten benötigte der Kapitän des SV Cannstatt, Max Vernet Schweimer, gleich zwei Handys. Denn nach dem 19:13-Sieg beim Duisburger SV haben die Wasserballer des SV Cannstatt nicht nur den Klassenverbleib in der Bundesliga geschafft, sondern auch die Qualifikation für den Europapokal erreicht. In einem humorvollen Video in den sozialen Netzwerken des Vereins erhält Vernet Schweimer deshalb zeitgleich zwei Anrufe – von der Wasserball-Bundesliga und vom europäischen Wassersportverband. Der Torhüter antwortet erst auf Deutsch und dann auf Englisch: „Natürlich sind wir nächstes Jahr dabei. Wir sind bereit.“

 

Bereit waren die Cannstatter auch beim entscheidenden dritten Spiel beim Duisburger SV: „Wir wussten, was sie offensiv spielen und wie wir verteidigen müssen. Aber auch, wie sie defensiv spielen und was wir machen müssen“, sagt der Trainer Djordje Milojkovic.

Unsere Empfehlung für Sie

Wasserball-Bundesliga: Zwei Streithähne auf dem Weg in den Europapokal?

Wasserball-Bundesliga Zwei Streithähne auf dem Weg in den Europapokal?

Die Bundesliga-Wasserballer des SV Cannstatt haben am Wochenende zweimal Heimrecht und können den Klassenverbleib fix machen – und noch mehr.

Entsprechend kontrollierten die Gäste die Partie und erspielten sich einen verdienten Drei-Tore-Vorsprung. Diese Führung verteidigten die Cannstatter nicht nur souverän, sondern bauten sie im vierten Viertel sogar auf sechs Treffer aus. Damit setzte sich der Aufsteiger in der Best-of-Three-Serie mit 2:1 durch. Die besten Gästeschützen mit jeweils vier Treffern waren in der entscheidenden Begegnung Sergio Prieto Hernandez und Tobias Scherrieble. „Ich glaube daran, dass Gott diejenigen belohnt, die immer alles machen. Wir waren wirklich immer maximal professionell“, sagt Milojkovic.

Die Wasserballer von der Mombachquelle haben damit nicht nur ihr Saisonziel, den Klassenverbleib, erreicht, sondern sich mit der Teilnahme am drittklassigen Conference Cup einen Bonus gesichert. „Man muss nur schauen, wo wir vor zwei Jahren waren: dritte Liga. Jetzt sind wir im Europapokal. Ich kann mich nicht erinnern, wann es so etwas jemals gab“, ist Milojkovic zufrieden. In den Spielen um Platz fünf trifft der SV Cannstatt jetzt auf den OSC Potsdam.

Weitere Themen

Wasserball-Bundesliga: SV Cannstatt schafft Klassenverbleib und Einzug in den Europapokal

Wasserball-Bundesliga SV Cannstatt schafft Klassenverbleib und Einzug in den Europapokal

Mit dem 19:13-Sieg beim Duisburger SV bleiben die Wasserballer des SV Cannstatt in der Bundesliga und spielen dazu noch international.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Oberliga: Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost feiern den Regionalliga-Aufstieg

Fußball-Oberliga Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost feiern den Regionalliga-Aufstieg

Die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost sichern sich durch einen 6:1-Sieg gegen Verfolger Alberweiler vorzeitig den Aufstieg in die Regionalliga. Das nächste Ziel: Meisterschaft.
Von Marius Gschwendtner
TSV Bernhausen: „Sehr bitter“: Späte 1:2-Niederlage im Landesliga-Spitzenspiel gegen Köngen

TSV Bernhausen „Sehr bitter“: Späte 1:2-Niederlage im Landesliga-Spitzenspiel gegen Köngen

Nackenschlag in der Nachspielzeit für den TSV Bernhausen: Mit dem 1:2 gegen den TSV Köngen verlieren die Landesliga-Fußballer den Anschluss an die Spitze.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Landesliga: Trotz Gegner-Rot ein 3:5 – beim TV Echterdingen kehrt die Abstiegsangst zurück

Fußball-Landesliga Trotz Gegner-Rot ein 3:5 – beim TV Echterdingen kehrt die Abstiegsangst zurück

Mit ihrer Heimniederlage gegen den VfL Sindelfingen rutschen die Echterdinger in der Tabelle auf den viertletzten Platz. Nun folgt am Pfingstsamstag ein gefühltes Endspiel.
Von Franz Stettmer
Abstiegskampf in Fußball-Landesliga: Geht für den MTV Stuttgart doch noch was? Kracherschuss leitet Auswärtscoup ein

Abstiegskampf in Fußball-Landesliga Geht für den MTV Stuttgart doch noch was? Kracherschuss leitet Auswärtscoup ein

Mit einem 3:1 beim Ex-Titelfavoriten TSGV Waldstetten stellt der Tabellenvorletzte MTV Stuttgart in der Fußball-Landesliga erneut seine Stehaufmännchen-Qualitäten unter Beweis.
Von Franz Stettmer
Tennis-Bundesliga: Waldau-Damen nach Spitzeneinzel-Krimi mit knapper Niederlage

Tennis-Bundesliga Waldau-Damen nach Spitzeneinzel-Krimi mit knapper Niederlage

Die Degerlocherinnen unterliegen dem Club an der Alster Hamburg mit 4:5. Nun geht es in eine zweiwöchige Pause, ehe der Saisonendspurt folgt.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: „Das reicht nicht“ – Weilimdorfs Trainer Stierle sieht im Abstiegskampf schwarz

Fußball-Verbandsliga „Das reicht nicht“ – Weilimdorfs Trainer Stierle sieht im Abstiegskampf schwarz

Mit der 1:2-Niederlage gegen den TSV Berg verschlechtern sich die Chancen des TSV Weilimdorf auf den Verbandsliga-Klassenverbleib. Das „Donnerwetter“ zur Halbzeit trägt keine Früchte.
Von Marius Gschwendtner
Calcio Leinfelden-Echterdingen: Nach beendeter Trainersuche: Spätes Joker-Tor sorgt für Calcio-Erleichterung

Calcio Leinfelden-Echterdingen Nach beendeter Trainersuche: Spätes Joker-Tor sorgt für Calcio-Erleichterung

Doch auch mit dem 2:1-Pflichtsieg in Heilbronn bleibt der Filder-Verbandsligist tief im Abstiegskampf. Derweil steht nun fest, wer den scheidenden Coach Di Frisco beerben wird.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga, Aufstiegskampf: Vor dem Spitzenspiel: Bernhausen-Trainer Agatic kündigt harte Entscheidung an

Fußball-Landesliga, Aufstiegskampf Vor dem Spitzenspiel: Bernhausen-Trainer Agatic kündigt harte Entscheidung an

Der TSV Bernhausen will mit einem Heimsieg gegen den Aufstiegsrivalen TSV Köngen zurück auf den zweiten Tabellenplatz. Bei der Aufstellung zeichnen sich Härtefälle ab.
Von Franz Stettmer
Tippspiel Kreisliga A: Weilimdorfer Mikail Sefer tippt auf deutlichen Sieg gegen West – auch ohne ihn

Tippspiel Kreisliga A Weilimdorfer Mikail Sefer tippt auf deutlichen Sieg gegen West – auch ohne ihn

Mikail Sefer von der SG Weilimdorf ist zwar nicht dabei, traut seinem Team aber einen klaren Erfolg zu. Auch Marvin Kuhn tippt den 27. Spieltag – trotz spielfreiem Wochenende.
Von Marius Gschwendtner
Weitere Artikel zu Wasserball Bundesliga
 
 