Wasserball-Bundesliga SV Cannstatt schafft Klassenverbleib und Einzug in den Europapokal
Mit dem 19:13-Sieg beim Duisburger SV bleiben die Wasserballer des SV Cannstatt in der Bundesliga und spielen dazu noch international.
Mit dem 19:13-Sieg beim Duisburger SV bleiben die Wasserballer des SV Cannstatt in der Bundesliga und spielen dazu noch international.
Für die Nachrichten benötigte der Kapitän des SV Cannstatt, Max Vernet Schweimer, gleich zwei Handys. Denn nach dem 19:13-Sieg beim Duisburger SV haben die Wasserballer des SV Cannstatt nicht nur den Klassenverbleib in der Bundesliga geschafft, sondern auch die Qualifikation für den Europapokal erreicht. In einem humorvollen Video in den sozialen Netzwerken des Vereins erhält Vernet Schweimer deshalb zeitgleich zwei Anrufe – von der Wasserball-Bundesliga und vom europäischen Wassersportverband. Der Torhüter antwortet erst auf Deutsch und dann auf Englisch: „Natürlich sind wir nächstes Jahr dabei. Wir sind bereit.“