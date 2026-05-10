Unsere Empfehlung für Sie Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen erreicht das Minimalziel Der SSVE setzt sich im Viertelfinale gegen den Uerdinger SV 08 durch.

SSVE-Teamchefin Iris Schneider: „Es war insgesamt einfach zu eindeutig“

Bereits im ersten Viertel lagen die Esslingerinnen mit 2:6 zurück. Und im zweiten Spielabschnitt wurde es beim 0:7 und dem deutlichen 2:13-Pausenrückstand nicht besser. Zwar kämpfte sich der SSVE nach der Pause noch einmal etwas heran, die hohe Hypothek konnte das Team aber nicht mehr aufholen. „Es war insgesamt einfach zu eindeutig. Wir haben auch jüngere Spielerinnen wie Vittoria Spedicato eingesetzt, die ihr Bundesliga-Debüt feierte“, sagte SSVE-Teamchefin Iris Schneider.