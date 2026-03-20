Wasserball – Challenger-Cup Die SSVE-Frauen wollen den Pott
Die Esslingerinnen treten beim Final-Four auf Malta an. Die Zweitliga-Männer des SSVE wollen zum Abschluss in Uerdingen gewinnen.
Die Esslingerinnen treten beim Final-Four auf Malta an. Die Zweitliga-Männer des SSVE wollen zum Abschluss in Uerdingen gewinnen.
Vier Tage unterwegs, zwei Spielen und ein großes Ziel: Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen reisen zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen nach Malta – beziehungsweise sie sind bereits seit diesem Freitag wieder auf der Mittelmeerinsel. Nachdem sie sich im Cottonera-Sports-Complex ein paar Meter vom Hafen entfernt für das Final Four des Challenger-Cups qualifiziert hatten, wollen sie nun am Montag mit dem Pott nach Esslingen zurückkehren. Nach der Meinung von Teammanagerin Iris Schneider stehen die Chancen dazu nicht schlecht. Die Esslinger Männer wollen sich derweil im letzten Rundenspiel am Samstag (18 Uhr) beim Uerdinger SV 08 eine gute Ausgangsposition für die Play-offs erarbeiten.