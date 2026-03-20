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  6. Die SSVE-Frauen wollen den Pott

Wasserball – Challenger-Cup Die SSVE-Frauen wollen den Pott

Wasserball – Challenger-Cup: Die SSVE-Frauen wollen den Pott
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Foto: oh

Die Esslingerinnen treten beim Final-Four auf Malta an. Die Zweitliga-Männer des SSVE wollen zum Abschluss in Uerdingen gewinnen.

Vier Tage unterwegs, zwei Spielen und ein großes Ziel: Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen reisen zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen nach Malta – beziehungsweise sie sind bereits seit diesem Freitag wieder auf der Mittelmeerinsel. Nachdem sie sich im Cottonera-Sports-Complex ein paar Meter vom Hafen entfernt für das Final Four des Challenger-Cups qualifiziert hatten, wollen sie nun am Montag mit dem Pott nach Esslingen zurückkehren. Nach der Meinung von Teammanagerin Iris Schneider stehen die Chancen dazu nicht schlecht. Die Esslinger Männer wollen sich derweil im letzten Rundenspiel am Samstag (18 Uhr) beim Uerdinger SV 08 eine gute Ausgangsposition für die Play-offs erarbeiten.

 

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Nachdem der Coup vor zwei Wochen noch etwas überraschend kam, wollen es die Esslingerinnen nun wissen. Und Schneider geht davon aus, dass „eine Medaille mindestens drin sein sollte“. Wobei sich die SSVE-Frauen auch im Halbfinale am Samstag (18.30 Uhr) gegen VK Jadran Split eine Menge ausrechnen. „Split hat eine überragende Spielerin, über die fast alles läuft. Wenn wir sie in den Griff bekommen und bei uns alles passt, haben wir eine Chance“, sagt Schneider zur Erkenntnis aus der Video-Analyse von Coach Zeferios Chalas . Im zweiten Halbfinale treffen Göztepe Izmir und Fluvial Portuense aufeinander. Gegen die Portugiesinnen hatten sich die Esslingerinnen vor zwei Wochen deutlich mit 14:7 durchgesetzt. Das Finale ist am Sonntag auf 16.45 Uhr angesetzt, das Spiel um Platz drei um 15 Uhr.

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Drei Mal gegen Uerdingen

Die Esslinger Zweitliga-Männer werden vermutlich die nächsten drei Spielen gegen Uerdingen bestreiten. „Wir wollen Vierter werden. Es geht drum, wer das zweite Spiel in der ersten Play-off-Runde zuhause hat“, erklärt Trainer Michel Denneler. Die Rechnung ist recht einfach: Wer am Samstag im Uerdinger Vereinsbad gewinnt, bekommt diesen Vorteil. Im Moment stehen die Esslinger einen Rang hinter dem Konkurrenten. „Es wird auf die Abwehr ankommen“, erklärt Denneler. Und: „Ich bin positiv, wir haben das Hinspiel gewonnen und waren damals weniger fit als jetzt.“ 15:13 endete die Partie im Januar. Die Play-offs beginnen dann am Mittwoch, den 15. April.

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