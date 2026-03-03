Wasserball – Challenger-Cup: SSV Esslingen vor Reise ins Ungewisse

SSVE trifft auf vier „starke Gegner“ in der 2. Runde

Beim bisherigen Auftritt im Challenger-Cup im Dezember vergangenen Jahres im tschechischen Strakonice präsentierten sich die Esslingerinnen erfolgreich: Mit zwei Siegen aus drei Spielen zogen die Esslingerinnen als Gruppenerste in die nächste Runde ein. Auf Malta treffen die SSVE-Frauen nun am Donnerstag (19.30 Uhr) auf den portugiesischen Club Clube Fluvial Portuense, am Freitag (11.30 Uhr) geht es mit der Partie gegen Roter Stern Belgrad aus Serbien weiter, am Samstag um 16.30 Uhr treffen die Esslingerinnen auf Hapoel Emek Hayarden (Israel) und im letzten Spiel am Sonntag (10 Uhr) steht noch die Partie gegen den heimischen San Giljan ASC an. „Alle Teams sind trotz Videoanalyse schwer einzuschätzen, aber auf jeden Fall sehr stark. Wir machen das Beste daraus“, betonte Schneider.