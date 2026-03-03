Wasserball – Challenger-Cup SSV Esslingen vor Reise ins Ungewisse
Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen wollen sich beim Challenger-Cup auf Malta international beweisen.
Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen wollen sich beim Challenger-Cup auf Malta international beweisen.
Nach dem Viertelfinal-Aus im DSV-Pokal ist die Stimmung bei den Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen zwar getrübt. Doch vor der anstehenden Reise zum Challenger-Cup, der von Donnerstag bis Sonntag in San Giljan auf Malta stattfinden wird, will sich das Team davon aber nicht runterziehen lassen. In der 2. Runde des Turniers treffen die Esslingerinnen dann auf die ausgeschiedenen Teams aus dem eine Kategorie höheren Conference-Cup. „Wir schauen nach vorne und sind motiviert. Alle freuen sich darauf, nach Malta zu fliegen“, sagte SSVE-Teamchefin Iris Schneider.