Wasserball – Challenger-Cup: SSV Esslingen vor Reise ins Ungewisse
1
Am Donnerstagabend treffen die SSVE-Frauen im ersten Spiel auf den portugiesischen Club Clube Fluvial Portuense. Foto: oh

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen wollen sich beim Challenger-Cup auf Malta international beweisen.

Nach dem Viertelfinal-Aus im DSV-Pokal ist die Stimmung bei den Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen zwar getrübt. Doch vor der anstehenden Reise zum Challenger-Cup, der von Donnerstag bis Sonntag in San Giljan auf Malta stattfinden wird, will sich das Team davon aber nicht runterziehen lassen. In der 2. Runde des Turniers treffen die Esslingerinnen dann auf die ausgeschiedenen Teams aus dem eine Kategorie höheren Conference-Cup. „Wir schauen nach vorne und sind motiviert. Alle freuen sich darauf, nach Malta zu fliegen“, sagte SSVE-Teamchefin Iris Schneider.

 

SSVE trifft auf vier „starke Gegner“ in der 2. Runde

Beim bisherigen Auftritt im Challenger-Cup im Dezember vergangenen Jahres im tschechischen Strakonice präsentierten sich die Esslingerinnen erfolgreich: Mit zwei Siegen aus drei Spielen zogen die Esslingerinnen als Gruppenerste in die nächste Runde ein. Auf Malta treffen die SSVE-Frauen nun am Donnerstag (19.30 Uhr) auf den portugiesischen Club Clube Fluvial Portuense, am Freitag (11.30 Uhr) geht es mit der Partie gegen Roter Stern Belgrad aus Serbien weiter, am Samstag um 16.30 Uhr treffen die Esslingerinnen auf Hapoel Emek Hayarden (Israel) und im letzten Spiel am Sonntag (10 Uhr) steht noch die Partie gegen den heimischen San Giljan ASC an. „Alle Teams sind trotz Videoanalyse schwer einzuschätzen, aber auf jeden Fall sehr stark. Wir machen das Beste daraus“, betonte Schneider.

Von Robin Kern
