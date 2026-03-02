Unsere Empfehlung für Sie Erfolg im Wasserball Die U 18 des SSV Esslingen ist Pokalsieger Der Esslinger Nachwuchs setzt sich beim Turnier in Hamburg durch.

Die „Ursachenforschung“ muss her

„Wir müssen nun in die Ursachenforschung gehen, denn Wasserball spielen können sie ja“, sagte Schneider über die SSVE-Wasserballerinnen. Und: „Sie haben einfach schlecht gespielt, es hat nichts funktioniert.“ Die einzige Erklärung die Schneider hatte, war, dass die Uerdingerinnen die ehemalige brasilianische Nationaltorhüterin Victoria Chamorro Reibel reaktiviert hatten, die gut hielt und vor der die Esslingerinnen möglicherweise viel Respekt hatten. Bis zum vierten Viertel war die torarme Partie dennoch offen, dann erzielten die Uerdingerinnen die entscheidenden Treffer – und bejubelten den Einzug ins Final Four.