Wasserball – DSV-Pokal SSVE-Frauen: Aus im DSV-Pokal

Die Stimmung vor der anstehenden Reise zum Challenger-Cup nach Malta könnte bei den SSVE-Frauen besser sein. Foto: oh

Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen verlieren das Viertelfinale im DSV-Pokal beim Uerdinger SV mit 5:8 und verpassen überraschend den Einzug ins Final Four.

„Die Spielerinnen sind sehr traurig, Trainer Zafeiros Chalas ist richtig sauer.“ So beschrieb Teammanagerin Iris Schneider das unerwartete Aus des Wasserball-Bundesligisten SSV Esslingen im DSV-Pokal. Die Esslinger verloren im Viertelfinale beim Uerdinger SV mit 5:8 (2:2, 1:1, 1:1, 1:4) und verpassten damit den Einzug ins Final Four. Die Stimmung vor der anstehenden Reise zum Challenger-Cup nach Malta könnte also besser sein.

 

Weitere Artikel zu Wasserball
 
 