Die Farben Grün und Rot spielen im Leben von Miklos Barothy eine große Rolle. Er ist Ungar – Landesfarben Rot, Grün und dazwischen Weiß – und er lebt seit dem Jahr 2018 in Esslingen – Stadtfarben Grün und Rot. Wenn der 34-Jährige aber sagt „ich bin grün und rot im Herzen“, dann meint er damit nicht seine neue Heimat-Stadt, auch nicht seine alte Heimat, sondern seinen Verein SSV Esslingen. Er kam als Bundesliga-Wasserballer zum SSVE und wurde im Sommer 2023 Trainer der mittlerweile in der 2. Bundesliga spielenden Mannschaft. Im vergangenen Dezember trat er von dem Posten zurück, um mehr Zeit für die Familie zu haben und auch mental Abstand zu gewinnen. Lange hat es Barothy nicht ohne Wasserball ausgehalten: Seit Ende März ist er so genannter „Fachwart Leistungssport“ bei den Esslingern – gleich wieder mittendrin, voller Tatendrang und er hat einige Herausforderungen vor der Brust.