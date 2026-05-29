Die Farben Grün und Rot spielen im Leben von Miklos Barothy eine große Rolle. Er ist Ungar – Landesfarben Rot, Grün und dazwischen Weiß – und er lebt seit dem Jahr 2018 in Esslingen – Stadtfarben Grün und Rot. Wenn der 34-Jährige aber sagt „ich bin grün und rot im Herzen“, dann meint er damit nicht seine neue Heimat-Stadt, auch nicht seine alte Heimat, sondern seinen Verein SSV Esslingen. Er kam als Bundesliga-Wasserballer zum SSVE und wurde im Sommer 2023 Trainer der mittlerweile in der 2. Bundesliga spielenden Mannschaft. Im vergangenen Dezember trat er von dem Posten zurück, um mehr Zeit für die Familie zu haben und auch mental Abstand zu gewinnen. Lange hat es Barothy nicht ohne Wasserball ausgehalten: Seit Ende März ist er so genannter „Fachwart Leistungssport“ bei den Esslingern – gleich wieder mittendrin, voller Tatendrang und er hat einige Herausforderungen vor der Brust.

Unsere Empfehlung für Sie Nationalspielerin auf Heimatbesuch Ioanna Petikis Jahr an der Sonne Die am Freitag 20 Jahre alt gewordene Wasserballerin lebt mittlerweile in San Diego und hat beim Heimatbesuch in Esslingen viel zu erzählen. Miklos Barothy fiebert beim SSV Esslingen weiter mit Wer Barothy bei den jüngsten Spielen der Wasserballerinnen und Wasserballer des SSVE erlebt hat, sieht, dass er immer noch voll mitgeht – nur eben ein paar Meter weiter vom Wasser entfernt. Das Vertrauen in die Trainer Michel Denneler, der ihm bei den Männern nachfolgte, und Zafeirios Chalas ist groß, wie er betont. Aber er geht mit wie früher am Beckenrand. Das mit dem Abstand, wenn gerade kein Spiel ist, bekommt er aber hin, wie er ebenso verdeutlicht: „Als Trainer kannst du bei keiner Einheit fehlen, ich mache jetzt mehr am Schreibtisch.“ Und mit Gesprächen, die mit den Spielerinnen und Spielern sowie Coaches für die kommende Runde stehen bald an.

Zafeirios Chalas, der Coach des Frauenteams des SSV Esslingen. Foto: Robin Rudel

„Noch ist die Saison nicht zu Ende“, sagt Barothy aber und will die Konzentration auf das Spiel im Wasser nicht stören. Die Männer hat er im Rennen um den direkten Bundesligaaufstieg trotz der 10:15-Hinspielniederlage im Finalduell mit dem SV Krefeld (Rückspiel an diesem Samstag um 17 Uhr auswärts) noch nicht aufgegeben. Der Großteil des Frauenteams, das gerade die Bundesliga erneut auf Platz drei abgeschlossen hat („ein wunderschöner Erfolg“) will an diesem Wochenende im SSVE-Freibad den deutschen U-18-Titel holen.

Miklos Barothy: „Dann spielen wir eben Bundesliga“

Anlass für große Veränderungen in den Kadern wie auf den Trainerpositionen sieht Barothy aber nicht. Und was, wenn die Männer doch noch aufsteigen? Im Fall einer Niederlage gegen Krefeld hat das SSVE-Team noch die Chance in der Relegation gegen einen Bundesligisten. Der Gedanke an die Rückkehr ins Oberhaus trieb manchem im Verein die eine oder andere Schweißperle auf die Stirn, zu Zeiten, als es sportlich noch weiter entfernt war. Barothy aber sagt gelassen: „Dann spielen wir eben in der Bundesliga. Es ist dieselbe Sportart mit denselben Regeln, nur auf einem höheren Niveau.“ Barothy, der Ex-Nationalspieler Hannes Glaser nachfolgte, der den Posten nach nur einem Jahr aus zeitlichen Gründen wieder aufgab, denkt ohnehin längerfristig. „Ich möchte, dass unsere Teams in vier bis fünf Jahren fast nur aus eigenem Nachwuchs bestehen“, sagt er. Bei den Frauen klappt das zurzeit deutlich besser als bei den Männern.

Barothy führt das unter anderem darauf zurück, dass es hier in Chalas einen Vollzeittrainer gibt. Bei den Männern hatte er in seiner Zeit als Coach sogar seine Kontakte in die ungarische Heimat spielen lassen, um den Betrieb am Laufen zu halten. In Benedek Szöke, David Nèmeth und Kristof Keresztes tragen immer noch drei seiner Landsleute die SSVE-Kappe.

SSV Esslingen plant mit eigenem Wasserball-Nachwuchs

Barothy weiß, dass er ein Ziel ausgibt, an dem seit Jahren alle Vorgänger gescheitert sind. Wo will er ansetzen, um erfolgreicher zu sein? Eine genaue Analyse und Kommunikation nennt er. „Ich kenne den Verein und die Strukturen sehr gut. Ich habe viele Spieler in der Jugend trainiert, ich kenne sie und ihre Eltern“, sagt er und nennt als Grund dafür, dass der Verein viele Talente an den gerade so in der Bundesliga gebliebenen SV Cannstatt gewechselt sind, die besseren Trainingsbedingungen dort, vor allem seit der Eröffnung des Sportbades Neckarpark, wo die Cannstatter als Verein der Stadt Stuttgart Vorteile genießen.

Beim SSV Esslingen geht der Blick über den Beckenrand hinaus

An diesem Punkt möchte Barothy unter anderem ansetzen. Gleichzeitig stellt er klar, dass es keine Rückholversuche beim Nachbarn geben wird: „Die beiden Vereine sollen in Ruhe nebeneinander leben, ich bin in gutem Kontakt zum SVC.“ Darüber hinaus versucht Barothy, über den Beckenrand hinauszuschauen. Gerade ist er in Polen gewesen, um sich dort Nachwuchsarbeit anzuschauen.

Miklos Barothy ist in seiner neuen Aufgabe als Leistungssportchef voll angekommen. Eines aber wird sich wohl nicht ändern: Wenn eines der SSVE-Teams in den grün-roten Kappen spielt, wird er mitfiebern wie ein Trainer, nur ein paar Meter weiter entfernt.