Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen empfangen im Final-Hinspiel den SV Krefeld und kämpfen um Aufstieg . Bei den SSVE-Frauen geht es zuvor um Platz drei in der Bundesliga.

„Es grummelt in mir, ich werde das Handy in der Hand haben.“ Als Michel Denneler Anfang des Jahres das Traineramt beim Wasserball-Zweitligisten SSV Esslingen übernahm, stand bereits fest, dass er am Pfingstwochenende privat verplant sein wird – aber noch lange nicht, dass der SSVE das Finale der Liga erreichen würde. Nun ist es tatsächlich so weit, die Esslinger erwarten im Hinspiel an diesem Samstag (16 Uhr) den SV Krefeld – und am Beckenrand übernimmt Dennelers Trainerkollege Marius Schmitt den Job alleine. „Ich habe vollstes Vertrauen in ihn“, sagt Denneler freilich. Ab 14 Uhr werden die SSVE-Frauen sehr wahrscheinlich Platz drei in der Bundesliga klar machen, Spiel eins der Best-of-three-Serie hatten sie beim SC Chemnitz mit 26:5 gewonnen.