Wasserball-Masters-WM Titelgewinn in Singapur
Istvan Richer aus Schmiden holt bei den Wasserball-Weltmeisterschaften der Masters mit seinem Team Gold.
Der Fellbacher Stadtteil Schmiden hat wieder einmal einen Weltmeister. Gestatten: Istvan Richer, Wasserballer beim SV Cannstatt. Mit der deutschen Mannschaft hat der Senior jüngst bei den Masters-Weltmeisterschaften in Singapur den Titel in der Altersklasse 65+ gewonnen.