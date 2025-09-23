Wasserball-Masters-WM: Titelgewinn in Singapur

Insgesamt hatten sieben Mannschaften – zwei aus den USA, jeweils eine aus Australien, aus Kanada, aus Brasilien, aus Argentinien und eben aus Deutschland – um die Siegertrophäe gebuhlt. Das Feld war sehr ausgeglichen und die Begegnungen sehr spannend, was auch die Abschlusstabelle erkennen lässt. So hatten die beiden besten Teams aus Deutschland und Brasilien nach sechs Partien jeweils 15 Punkte auf dem Habenkonto, der Tabellendritte und -vierte jeweils zwölf Zähler. „Da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt und wir das Team Masters Rio mit 7:6 geschlagen hatten, wurden wir Weltmeister“, sagt Richer, der auch Mannschaftskapitän und Organisator der deutschen Auswahl ist. Deshalb firmierte diese einmal mehr unter dem Namen SV Cannstatt, dem Verein Richers. Mit 15 Akteuren, die mittlerweile aus ganz Deutschland kommen, war sie stark besetzt und von Coach Andras Feher, früherer Erfolgstrainer beim SV Cannstatt, taktisch sehr gut eingestellt. Für Richer war es nach dem WM-Titel 2008 in der AK 50+ in Australien und dem EM-Titel 2022 in der AK 60+ in Italien bereits der dritte internationale Titelgewinn.