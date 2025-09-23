 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Titelgewinn in Singapur

Wasserball-Masters-WM Titelgewinn in Singapur

Wasserball-Masters-WM: Titelgewinn in Singapur
1
Erfolgreich bei der Masters-WM in Singapur: Istvan Richer aus Schmiden Foto: privat

Istvan Richer aus Schmiden holt bei den Wasserball-Weltmeisterschaften der Masters mit seinem Team Gold.

Der Fellbacher Stadtteil Schmiden hat wieder einmal einen Weltmeister. Gestatten: Istvan Richer, Wasserballer beim SV Cannstatt. Mit der deutschen Mannschaft hat der Senior jüngst bei den Masters-Weltmeisterschaften in Singapur den Titel in der Altersklasse 65+ gewonnen.

 

Insgesamt hatten sieben Mannschaften – zwei aus den USA, jeweils eine aus Australien, aus Kanada, aus Brasilien, aus Argentinien und eben aus Deutschland – um die Siegertrophäe gebuhlt. Das Feld war sehr ausgeglichen und die Begegnungen sehr spannend, was auch die Abschlusstabelle erkennen lässt. So hatten die beiden besten Teams aus Deutschland und Brasilien nach sechs Partien jeweils 15 Punkte auf dem Habenkonto, der Tabellendritte und -vierte jeweils zwölf Zähler. „Da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt und wir das Team Masters Rio mit 7:6 geschlagen hatten, wurden wir Weltmeister“, sagt Richer, der auch Mannschaftskapitän und Organisator der deutschen Auswahl ist. Deshalb firmierte diese einmal mehr unter dem Namen SV Cannstatt, dem Verein Richers. Mit 15 Akteuren, die mittlerweile aus ganz Deutschland kommen, war sie stark besetzt und von Coach Andras Feher, früherer Erfolgstrainer beim SV Cannstatt, taktisch sehr gut eingestellt. Für Richer war es nach dem WM-Titel 2008 in der AK 50+ in Australien und dem EM-Titel 2022 in der AK 60+ in Italien bereits der dritte internationale Titelgewinn.

Weitere Themen

Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Dickes Ausrufezeichen gegen überforderte Gäste

Handball-Regionalliga HC Schmiden/Oeffingen: Dickes Ausrufezeichen gegen überforderte Gäste

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen am Samstag zum Saisonauftakt gegen die HSG Freiburg II ungefährdet mit 35:16.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Kleiner, aber schneller und erfolgreicher

Handball: TSV Schmiden Kleiner, aber schneller und erfolgreicher

Die Handballer des TSV Schmiden setzen sich am Samstagabend zum Saisonauftakt in der Oberliga in eigener Halle gegen den Aufsteiger TSV Altensteig mit 33:28 durch.
Von Maximilian Hamm
Fußball-Verbandsliga: Eine schmerzhafte Lernphase für den SV Fellbach

Fußball-Verbandsliga Eine schmerzhafte Lernphase für den SV Fellbach

Nach drei Siegen in der Fremde müssen die Fußballer des SV Fellbach erstmals auswärts Punkte abgeben. Bei der 0:4-Pleite offenbaren sie eine entscheidende Schwäche
Von Torsten Streib
HC Schmiden/Oeffingen: Das Spiel soll schneller werden

HC Schmiden/Oeffingen Das Spiel soll schneller werden

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen starten an diesem Samstag, 20 Uhr, mit der Heimpartie gegen den Aufsteiger HSG Freiburg II in die neue Regionalliga-Saison.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Die erfolgreiche Mini-Serie ausbauen

Fußball: SV Fellbach Die erfolgreiche Mini-Serie ausbauen

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitag, 19 Uhr, beim punktgleichen TSV Oberensingen an – ohne Jonas Kohler, aber mit Niklas Weiß.
Von Susanne Degel
Fuball-Nachlese: SVF, TVOe: Wie einst der Weltstar Marco van Basten

Fuball-Nachlese: SVF, TVOe Wie einst der Weltstar Marco van Basten

In Fellbach werden am Samstag Erinnerungen an das EM-Finale von 1988 wach.
Von Torsten Streib
Basketball: SV Fellbach II: Der Optimismus ist groß

Basketball: SV Fellbach II Der Optimismus ist groß

Die Basketballer des SV Fellbach II starten nach dem Aufstieg am kommenden Sonntag mit dem Spiel bei der TS Göppingen in die neue Regionalliga-Saison.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Der Bann ist gebrochen – TVOe kann doch noch gewinnen

Fußball: TV Oeffingen Der Bann ist gebrochen – TVOe kann doch noch gewinnen

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen drehen ihr Heimspiel gegen die TSG Öhringen und gewinnen nach dramatischem Spielverlauf doch noch mit 3:2.
Von Eva Herschmann
Fußball: SV Fellbach: Rückschlag, aber kein Beinbruch: „Erneut eine gute Leistung gezeigt“

Fußball: SV Fellbach Rückschlag, aber kein Beinbruch: „Erneut eine gute Leistung gezeigt“

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren erneut gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen – und verpassen es dabei, die Gunst der Stunde zu nutzen.
Von Torsten Streib
Fußball: SV Fellbach: Beim SV Fellbach folgt auf Schocknachricht: „jetzt erst recht“

Fußball: SV Fellbach Beim SV Fellbach folgt auf Schocknachricht: „jetzt erst recht“

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach setzen ihr Auswärtshoch auch bei der TSG Tübingen fort. Derweil erhält ein Liga-Konkurrenten ein Sportgerichtsurteil.
Von Torsten Streib
Weitere Artikel zu Wasserball Schmiden
 