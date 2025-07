Wasserball-Oberliga: Meister – ja, nein, vielleicht

Nach dem Abschlusssieg des PSV Stuttgart mit 13 Toren Unterschied herrscht Verwirrung in Sachen Titel in der Wasserball-Oberliga.

SV Cannstatt II oder PSV Stuttgart – na, wer ist nun Meister in der Wasserball-Oberliga? Die Antwort, die sollte alles andere als einfach werden. Vor allem, nachdem der PSV am letzten Spieltag an diesem Dienstagabend beim SV Bietigheim mit 14 Toren Unterschied gewinnen musste, um bei Punktgleichheit das um ein Tor bessere Trefferverhältnis gegenüber der Zweitbelegschaft von der Mombachquelle aufweisen zu können. Gelungen ist das dem Team um Trainer Daniel Steiner aber nicht, nicht ganz. Mit einem 22:9-Erfolg stiegen die „Polizisten“ aus dem Wasser im Badepark Ellental. Für die Endabrechnung nach zwölf Spieltagen bedeutete dies: PSV 18 Punkte und plus 66 Tore, Cannstatt, die selben Werte.