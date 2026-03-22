Wasserball SSVE-Frauen holen Bronze
Die Wasserballerinnen scheitern im Final-Four-Halbfinale des Challenger-Cups knapp. Männer verlieren.
Die Wasserballerinnen scheitern im Final-Four-Halbfinale des Challenger-Cups knapp. Männer verlieren.
„Die Spielerinnen waren schon richtig traurig, es sind ein paar Tränen geflossen“, berichtete Teammanagerin Iris Schneider von der Halbfinal-Niederlage der Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen im Final Four des Challenger-Cups. Auf Malta verloren sie gegen VK Jadran Split aus Kroatien nach einer fulminanten Aufholjagd mit 20:21 (14:14; 1:4, 4:6, 6:1, 3:3) nach Fünfmeterwerfen. „Jetzt wollen wir aber eine Medaille“, fügte Schneider sogleich hinzu. Es wurde knapp, aber es klappte: Im Spiel um Platz drei gewannen die SSVE-Frauen mit 13:10 (5:3, 0:2, 4:4, 4:1) gegen Clube Fluvial Portuense. Die Portugiesinnen hatten ihr Halbfinale mit 3:25 gegen Goztepe Sport Klub aus der Türkei verloren.