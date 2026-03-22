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  6. SSVE-Frauen holen Bronze

Wasserball SSVE-Frauen holen Bronze

Wasserball: SSVE-Frauen holen Bronze
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Die Esslingerinnen waren zunächst traurig, können aber stolz auf sich sein. Foto: oh

Die Wasserballerinnen scheitern im Final-Four-Halbfinale des Challenger-Cups knapp. Männer verlieren.

„Die Spielerinnen waren schon richtig traurig, es sind ein paar Tränen geflossen“, berichtete Teammanagerin Iris Schneider von der Halbfinal-Niederlage der Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen im Final Four des Challenger-Cups. Auf Malta verloren sie gegen VK Jadran Split aus Kroatien nach einer fulminanten Aufholjagd mit 20:21 (14:14; 1:4, 4:6, 6:1, 3:3) nach Fünfmeterwerfen. „Jetzt wollen wir aber eine Medaille“, fügte Schneider sogleich hinzu. Es wurde knapp, aber es klappte: Im Spiel um Platz drei gewannen die SSVE-Frauen mit 13:10 (5:3, 0:2, 4:4, 4:1) gegen Clube Fluvial Portuense. Die Portugiesinnen hatten ihr Halbfinale mit 3:25 gegen Goztepe Sport Klub aus der Türkei verloren.

 

„Es war ein würdiges Halbfinale, aber wir hätten Split schon schlagen können“, erklärte Schneider. Die Esslingerinnen lagen mit 2:10 zurück, weil sie es zunächst nicht hinbekamen, den Matchplan von Trainer Zeferios Chalas umzusetzen. Nach zwei Auszeiten änderte sich das – und plötzlich stand es 10:10. Danach ging es hin und her, und dann ins Fünfmeterwerfen. Ausgerechnet Jamie-Julique Haas scheiterte da zwei Mal. Denn zuvor hatte die Kapitänin „einen sehr guten Job gemacht“ (Schneider).

Die Esslinger Männer haben derweil das letzte Ligaspiel beim Uerdinger SV 08 ebenfalls im Fünfmeterwerfen mit 22:23 (18:18; 5:4, 4:4, 5:2, 4:8) verloren. Im Play-off-Viertelfinale erneut gegen Uerdingen am 18. und 25. April treten sie nun zunächst im eigenen Bad an – es wird ab sofort nicht mehr im Best-of-three-Modus, sondern mit Hin- und Rückpartie gespielt. Coach Michel Denneler ist für die Play-offs dennoch optimistisch: „Man hat gesehen, dass wir die bessere Mannschaft waren. Wir haben dominiert und schön als Mannschaft gespielt, dann hatten wir vier bis fünf schlechte Minuten im letzten Viertel.“ Zudem fehlten in Kapitän Valentin Finkes (Sprunggelenkverletzung) und Kristof Keresztes (Mittelohrentzündung) kurzfristig zwei wichtige Spieler.

SSVE-Frauen gegen Split: Sekulic; Antonucci, Mia Reutter, Gronih (2), Schafft (2), Jestadt, Schnetzer, Boscolo (1), Tomica (1), Ella Reutter, Ntona Tsiaka (4), Haas (3), Hilbig, Garancovska (1).

SSVE-Frauen gegen Portuense: Sekulic; Antonucci (2), Mia Reutter, Gronih, Schafft (1), Jestadt, Schnetzer, Boscolo, Tomica (2), Jobe (1), Ntona Tsiaka (2), Haas (4), Hilbig, Garancovska (2).

SSVE-Männer in Uerdingen: Bobrovskyi, Hausmann; Szöke (7), Friedrich (3), Simic, Dzaja (2), Petikis (4), Robin Rehm (4), Simon Rehm, Mokos, Papadopoulos (1), Nèmeth, Seifert (1), Abrahamian.

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