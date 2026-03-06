Wasserball SSVE-Frauen starten stark beim Challenger-Cup auf Malta
Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen gewinnen in der 2. Runde des Challenger-Cups ihre ersten beiden Partien. Die SSVE-Männer treten in der 2. Bundesliga bei der SpVg Laatzen an.
Internationaler Einsatz für die Wasserballerinnen des SSV Esslingen, Liga-Alltag für die Männer: Während die Bundesliga-Frauen den Start beim Challenger-Cup in der maltesischen Stadt San Giljan erfolgreich gestalteten und zwei Siege aus vier Partien holten, steht für das Männerteam in der 2. Bundesliga der nächste Spieltag an.