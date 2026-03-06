Wasserball: SSVE-Frauen starten stark beim Challenger-Cup auf Malta

Zwei Siege aus zwei Partien

Für die Esslingerinnen bedeutet die 2. Runde des Challenger-Cups vor allem eine internationale Standortbestimmung. Gegen vier schwer einzuschätzende und durchweg starke Gegner wollten sie sich bestmöglich behaupten. Und der Start in das Turnier kann sich sehen lassen: Das erste Spiel gegen den portugiesischen Verein Clube Fluvial Portuense gewannen die SSVE-Frauen mit 14:7 (4:1, 2:2, 6:2, 2:2) und setzten ein erstes Ausrufezeichen. Vor allem die starken Phasen im ersten Viertel sowie kurz nach der Pause ebneten den Esslingerinnen den Weg zum Sieg. Ntona Tsiaka Kleopatra stellte mit ihrem Treffer im dritten Spielabschnitt einen Sieben-Tore-Vorsprung (12:5) für die SSV-Frauen her. Auch im zweiten Gruppenspiel waren die Esslingerinnen erfolgreich: Sie bezwangen Roter Stern Belgrad aus Serbien klar mit 22:9 (7:3, 4:0, 6:3, 5:3) und ließen im Wasser wenig anbrennen. Weiter geht es für die SSVE-Wasserballerinnen am Samstag um 16.30 Uhr gegen Hapoel Emek Hayarden (Israel). Im letzten Spiel am Sonntag (10 Uhr) trifft der SSVE noch auf den Gastgeber San Giljan ASC.