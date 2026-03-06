 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. SSVE-Frauen starten stark beim Challenger-Cup auf Malta

Wasserball SSVE-Frauen starten stark beim Challenger-Cup auf Malta

Wasserball: SSVE-Frauen starten stark beim Challenger-Cup auf Malta
1
Die Frauen sind auf Malta beim Challenger-Cup gefordert, die Männer treten in der 2. Bundesliga in Laatzen an. Foto: oh

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen gewinnen in der 2. Runde des Challenger-Cups ihre ersten beiden Partien. Die SSVE-Männer treten in der 2. Bundesliga bei der SpVg Laatzen an.

Internationaler Einsatz für die Wasserballerinnen des SSV Esslingen, Liga-Alltag für die Männer: Während die Bundesliga-Frauen den Start beim Challenger-Cup in der maltesischen Stadt San Giljan erfolgreich gestalteten und zwei Siege aus vier Partien holten, steht für das Männerteam in der 2. Bundesliga der nächste Spieltag an.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Wasserball – Challenger-Cup: SSV Esslingen vor Reise ins Ungewisse

Wasserball – Challenger-Cup SSV Esslingen vor Reise ins Ungewisse

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen wollen sich beim Challenger-Cup auf Malta international beweisen.

Zwei Siege aus zwei Partien

Für die Esslingerinnen bedeutet die 2. Runde des Challenger-Cups vor allem eine internationale Standortbestimmung. Gegen vier schwer einzuschätzende und durchweg starke Gegner wollten sie sich bestmöglich behaupten. Und der Start in das Turnier kann sich sehen lassen: Das erste Spiel gegen den portugiesischen Verein Clube Fluvial Portuense gewannen die SSVE-Frauen mit 14:7 (4:1, 2:2, 6:2, 2:2) und setzten ein erstes Ausrufezeichen. Vor allem die starken Phasen im ersten Viertel sowie kurz nach der Pause ebneten den Esslingerinnen den Weg zum Sieg. Ntona Tsiaka Kleopatra stellte mit ihrem Treffer im dritten Spielabschnitt einen Sieben-Tore-Vorsprung (12:5) für die SSV-Frauen her. Auch im zweiten Gruppenspiel waren die Esslingerinnen erfolgreich: Sie bezwangen Roter Stern Belgrad aus Serbien klar mit 22:9 (7:3, 4:0, 6:3, 5:3) und ließen im Wasser wenig anbrennen. Weiter geht es für die SSVE-Wasserballerinnen am Samstag um 16.30 Uhr gegen Hapoel Emek Hayarden (Israel). Im letzten Spiel am Sonntag (10 Uhr) trifft der SSVE noch auf den Gastgeber San Giljan ASC.

Unsere Empfehlung für Sie

Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen verliert beim Tabellenführer

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen verliert beim Tabellenführer

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen verlieren beim Spitzenreiter Düsseldorfer SC mit 13:18.

Brüder-Duell in der Ferne

Freundschaftlich soll es zumindest im Becken aber nicht werden. „Es wird spannend in Laatzen, denn die haben dort einen kleinen Hexenkessel. Wenn man die vergangenen Partien der Laatzener betrachtet, haben sich ihre Gegner dort immer schwergetan“, betont Denneler und fügt hinzu: „Daher wird es kein Spaziergang. Wir müssen gut verteidigen, konzentriert an die Sache gehen und im Wasser gut kommunizieren.“

Weitere Themen

Wasserball: SSVE-Frauen starten stark beim Challenger-Cup auf Malta

Wasserball SSVE-Frauen starten stark beim Challenger-Cup auf Malta

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen gewinnen in der 2. Runde des Challenger-Cups ihre ersten beiden Partien. Die SSVE-Männer treten in der 2. Bundesliga bei der SpVg Laatzen an.
Von Robin Kern
Fußball – Bezirksliga: „Den Lucky Punch ausgepackt“ – Berkheim siegt 3:2 in Weilheim

Fußball – Bezirksliga „Den Lucky Punch ausgepackt“ – Berkheim siegt 3:2 in Weilheim

Dominic Spohn schießt den Fußball-Bezirksligisten TSV Berkheim in der 93. Minute zum 3:2-Sieg beim TSV Weilheim – und zu einem wichtigen Erfolg im Abstiegskampf.
Von Robin Kern
Sport am Wochenende: Das ist sportlich los in der Region Esslingen

Sport am Wochenende Das ist sportlich los in der Region Esslingen

Kellerduell der Handball-Regionalliga in Plochingen, Spitzenspiele in der Kreisliga A und Zweitliga-Radball in Denkendorf.
Von unserer Redaktion
Fußball – Vorschau: Ein Schuss ins Blaue in Weilimdorf

Fußball – Vorschau Ein Schuss ins Blaue in Weilimdorf

Fußball-Verbandsligist FCE will beim Abstiegskonkurrenten die Wende schaffen. In der KLA stehen mehrere direkte Duelle an.
Von Robin Kern
Fußball – Landesliga: Traumkonstellation und zwei Gesichter

Fußball – Landesliga Traumkonstellation und zwei Gesichter

Landesliga-Tabellenführer TSV Köngen macht sich vor dem Jahresstart keinen Druck, beim FV Neuhausen wollen sie keinen Druck bekommen.
Von Sigor Paesler und Robin Kern
Wasserball – Challenger-Cup: SSV Esslingen vor Reise ins Ungewisse

Wasserball – Challenger-Cup SSV Esslingen vor Reise ins Ungewisse

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen wollen sich beim Challenger-Cup auf Malta international beweisen.
Von Robin Kern
Jugendhandball im Kreis Esslingen: Klarer Start-Ziel-Sieg der JANO-A-Jugend

Jugendhandball im Kreis Esslingen Klarer Start-Ziel-Sieg der JANO-A-Jugend

Die A-Jugend von den Fildern löst in der Bundesliga die Pflichtaufgabe und festigt Rang zwei. Das zweite JANO-Team macht es spannend.
Von unserer Redaktion
Kunst- und Einradsport: Der Nervosität folgt der Jubel

Kunst- und Einradsport Der Nervosität folgt der Jubel

Der RKV Denkendorf holt bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren im Kunst- und Einradsport in heimischer Halle fünf Titel.
Von Reiner Schuler
Einsatz für den Sport: Reiner Schuler, ein Kommissär zum Anfassen

Einsatz für den Sport Reiner Schuler, ein Kommissär zum Anfassen

Wie Ex-Fußballer Reiner Schuler seine Liebe zum Kunst- und Einradsport entdeckt hat und warum er ihn unterstützt, obwohl er selbst nicht auf dem Rad sitzt.
Von Sigor Paesler
Deutsche Judo-Meisterschaften: KSV-Judoka holen zwei Mal Bronze

Deutsche Judo-Meisterschaften KSV-Judoka holen zwei Mal Bronze

Bei den deutschen Judo-Meisterschaften der Altersklasse U18 in Leipzig waren die Judoka des KSV Esslingen erfolgreich.
Von unserer Redaktion
Weitere Artikel zu Wasserball FK Roter Stern Belgrad Malta
 
 