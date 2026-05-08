Wasserball SSVE-Männer streben gute Ausgangslage an
Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gehen als Außenseiter ins Playoff-Halbfinale gegen Düsseldorf. Die Bundesliga-Frauen des SSVE wollen in Bochum ein drittes Spiel erzwingen.
Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gehen als Außenseiter ins Playoff-Halbfinale gegen Düsseldorf. Die Bundesliga-Frauen des SSVE wollen in Bochum ein drittes Spiel erzwingen.
Das Minimalziel haben die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen bereits erreicht. Durch die beiden Siege im Viertelfinale der Playoffs gegen den Uerdinger SV – 22:17 und 19:16 – sicherten sich die Esslinger den Klassenverbleib. Nun geht es für den SSVE im Halbfinale weiter: Am Sonntag (15.30 Uhr) gastiert das Team von Coach Michel Denneler im Playoff-Hinspiel beim Düsseldorfer SC.