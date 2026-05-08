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  6. SSVE-Männer streben gute Ausgangslage an

Wasserball SSVE-Männer streben gute Ausgangslage an

Wasserball: SSVE-Männer streben gute Ausgangslage an
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Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen wollen das Halbfinal-Playoff-Hinspiel in Düsseldorf erfolgreich bestreiten. Foto: oh

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gehen als Außenseiter ins Playoff-Halbfinale gegen Düsseldorf. Die Bundesliga-Frauen des SSVE wollen in Bochum ein drittes Spiel erzwingen.

Reporter: Robin Kern (rob)

Das Minimalziel haben die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen bereits erreicht. Durch die beiden Siege im Viertelfinale der Playoffs gegen den Uerdinger SV – 22:17 und 19:16 – sicherten sich die Esslinger den Klassenverbleib. Nun geht es für den SSVE im Halbfinale weiter: Am Sonntag (15.30 Uhr) gastiert das Team von Coach Michel Denneler im Playoff-Hinspiel beim Düsseldorfer SC.

 

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Die Rollen sind dabei laut Denneler klar verteilt: „Es wird definitiv keine einfache Aufgabe, weil Düsseldorf klarer Favorit ist, was den Aufstieg angeht“, sagt der SSVE-Coach. Die Esslinger wollen sich aber „so teuer wie möglich verkaufen, aber wir sind in der Außenseiterposition, denn in der Vorrunde hat sich jedes Team gegen die Erstplatzierten Düsseldorfer schwergetan“. Für den SSVE geht es darum, sich eine möglichst gute Ausgangslage für das Heimspiel am kommenden Samstag zu verschaffen. Personell sind laut Denneler alle Spieler fit, wer am Sonntag im Kader stehen wird, ist aber noch offen. Sollten die Esslinger gegen Düsseldorf das Finale erreichen, hätten sie sogar die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga. Der Sieger der Finalserie steigt direkt auf, das unterlegene Team geht in die Relegation. Die Verlierer der Halbfinalduelle spielen Platz drei aus.

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Für die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen steht dagegen am Samstag (16 Uhr) die zweite Playoff-Halbfinalpartie der Best-of-three-Serie beim SV Blau-Weiß Bochum an. Das erste Spiel verloren die Esslingerinnen deutlich mit 9:21. Dennoch reisen sie motiviert nach Bochum und wollen dort ein anderes Gesicht zeigen. „Wir fahren mit einem jungen Team dahin und wollen zeigen, dass wir es besser können. Natürlich möchten wir die Partie gewinnen, um die Serie auszugleichen und am Tag darauf ein drittes Spiel zu erzwingen“, sagt SSVE-Teammanagerin Iris Schneider. Sollte die Esslingerinnen in Spiel zwei siegen, stünde am Sonntag (16 Uhr) im Bochumer Wiesentalbad das entscheidende dritte Spiel an.

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