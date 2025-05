Der Stuttgarter B-Bundesligist behauptet sich gegen Uerdingen zweimal im Fünfmeterschießen. Nun hofft sein gestresster Trainer auf die krönende Zugabe.

Franz Stettmer 12.05.2025 - 07:00 Uhr

Durch manche Dinge muss man dann eben durch. Das sind die Risiken und Nebenwirkungen des Trainerjobs. Sicher ist sich Djordje Milojkovic, „dass mich dieses Wochenende zwei Lebensjahre gekostet hat“. Zumindest aber, dass ihm „graue Haare gewachsen sind“. Und dennoch: Am Ende strahlte er übers ganze Gesicht. Nervlich geschafft, aber happy – so lässt sich das aktuelle Fazit für den Coach und seine Wasserballer des SV Cannstatt ziehen. In einem zweigeteilten Halbfinalkrimi vor Heimpublikum haben die Neckarstädter ihr ambitioniertes Zwischenziel erreicht: Sie stehen als Aufsteiger in der Play-off-Endspielserie der Bundesliga-B-Gruppe. Zum erhofften direkten Durchmarsch in die Erstklassigkeit ist es nun nur noch eine Hürde.