Nah am Spielabbruch: Schwere Verletzung überschattet Derby

Die Cannstatter Wasserballer verlieren zum Saisonstart gegen den Nachbarn SSV Esslingen denkbar knapp mit 14:15, das Ergebnis wird aber zur Nebensache.

Dominik Grill 06.10.2024 - 21:37 Uhr

Das Derby zwischen dem SV Cannstatt und dem SSV Esslingen versprach direkt zum Saisonauftakt der B-Gruppe der Wasserball-Bundesliga ein Highlight. In einem packenden, teilweise hitzigen Spiel verloren die Gastgeber knapp mit 14:15, das Sportliche rückte am Samstagabend im Neckarbad aber in den Hintergrund.