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  6. SV Cannstatt will deutscher Meister werden

Wasserball U18 SV Cannstatt will deutscher Meister werden

Wasserball U18: SV Cannstatt will deutscher Meister werden
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Tobias Scherrieble und der Nachwuchs des SV Cannstatt peilen den Titel an. Foto: Günter Bergmann

Die Wasserballer des Vereins sind nicht nur Ausrichter des Endturniers der Altersklasse U 18, sie gehen auch höchst ambitioniert ins Becken.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Er macht keinen Hehl daraus: „Wir wollen den Titel holen“, sagt Djordje Milojkovic. Der Trainer und seine Wasserballer des SV Cannstatt sind an diesem Wochenende Ausrichter der deutschen U-18-Meisterschaft im Sportbad Neckarpark und wollen den Heimvorteil nutzen.

 

Besagten Heimvorteil haben sich die Cannstatter nach einer starken Hauptrunde verdient, die sie punktgleich vor dem OSC Potsdam als Erster abschlossen. Damit erlangten sie das jetzigen Gastgeber-Recht. Weitere Konkurrenten – gespielt wird nach dem Modus jeder gegen jeden – sind der SC Neukölln und Duisburg 98. Das Teilnehmerfeld ist gleichbedeutend mit den Plätzen eins bis vier, wobei die beiden Letztgenannten sich über Spiele gegen den Fünft- beziehungsweise Sechstplatzierten für die Endrunde qualifizieren mussten.

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Derweil steht für Milojkovic, der, wie er sagt, vor „jedem Gegner Respekt hat“, fest: „Treten wir fit, konzentriert und in Bestbesetzung an, dann wird es schwer sein, uns zu schlagen. Dann sollten wir den Titel gewinnen.“

Ohne diese Topbedingungen gab es in der Hauptserie gegen Duisburg und Potsdam jeweils eine Niederlage. Bei der einen Potsdam-Partie war Dimitri Vasilev, der ebenso wie Tobias Scherrieble auch schon eine wichtige Rolle in der Bundesliga-Männermannschaft spielt, gesperrt.

Gegen Duisburg 98 bestritten Vasilev und Scherrieble mittags erfolgreich die Partie mit dem Jugendteam, am Abend dann die Partie gegen die Duisburger Männer und am nächsten Tag – Duisburg gab sein Heimrecht ab – unterlag der Cannstatter Nachwuchs. „Beide waren mit ihren Kräften am Ende, sonst wäre auch diese Partie anders ausgegangen“, ist Milojkovic überzeugt. Nur gegen Neukölln gewannen die Seinen beide Begegnungen. Doch vor diesem Team warnt der Coach besonders: „Ein Großteil war schon U-16-Meister, ist also keineswegs zu unterschätzen.“

Spielplan: Samstag, 6. Juni: SV Cannstatt – Duisburger 98 (11.30 Uhr), OSC Potsdam – SG Neukölln (13 Uhr), Potsdam – Duisburg (17.30 Uhr), Cannstatt – Neukölln (19 Uhr). Sonntag, 7. Juni: Neukölln – Duisburg (11.30 Uhr), Cannstatt – Potsdam (13 Uhr).

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