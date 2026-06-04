Wasserball U18 SV Cannstatt will deutscher Meister werden
Die Wasserballer des Vereins sind nicht nur Ausrichter des Endturniers der Altersklasse U 18, sie gehen auch höchst ambitioniert ins Becken.
Die Wasserballer des Vereins sind nicht nur Ausrichter des Endturniers der Altersklasse U 18, sie gehen auch höchst ambitioniert ins Becken.
Er macht keinen Hehl daraus: „Wir wollen den Titel holen“, sagt Djordje Milojkovic. Der Trainer und seine Wasserballer des SV Cannstatt sind an diesem Wochenende Ausrichter der deutschen U-18-Meisterschaft im Sportbad Neckarpark und wollen den Heimvorteil nutzen.