Der verstorbene „Bäderkönig“ Josef Wund hat sein Vermögen in eine Stiftung eingebracht, die Initiativen rund ums Wasser fördert. Das könnte dem Ziel nutzen, wieder im Neckar zu baden.
Der Verein Neckarinsel hat es innerhalb kurzer Zeit geschafft, sich in Stuttgart viel Sympathie und Renommee zu verschaffen - und zwar mit dem nassforschen Ziel, den Neckar wieder erlebbar zu machen und am Ende sogar wieder im Fluss baden zu können. Mit diesem Anspruch haben in den vergangenen Jahrzehnten schon viele in Stuttgart Schiffbruch erlitten, dem Verein aber könnte es gelingen. Jetzt kommt dafür zusätzliche Unterstützung von der Josef-Wund-Stiftung: Die Neckarinsel ist einer von drei Preisträgern des Undine-Awards, der am Abend des 11. Juni in Stuttgart verliehen wird. Der Verein erhält 25.000 Euro - und womöglich bald noch weitere Hilfe.