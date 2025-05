Ein Wasserrohrbruch in der Böblinger Straße in Heslach hängt ein Wohngebiet von der Versorgung ab. Schlimmste Befürchtungen bewahrheiten sich aber nicht.

Alexander Müller 22.05.2025 - 15:58 Uhr

Eine ganze Nacht lang ohne fließendes Wasser? – Für rund 1100 Einwohner im Stadtteil Heslach wurde das Realität, der Grund dafür war ein Wasserrohrbruch in der Böblinger Straße am 16. Mai. Teilweise wie in einem Sturzbach flossen die Massen über den Asphalt. Erst am Morgen darauf konnten die letzten Häuser wieder mit frischem Trinkwasser versorgt werden.