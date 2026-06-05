Neue Laserprojektoren und ein Wasserschaden: Während im Kino an der Liederhalle wieder Filme laufen, dauern die Arbeiten im SI-Centrum weiter an.

Gleich zweimal hat sich das Kinounternehmen Cinemaxx in Stuttgart niedergelassen. Einmal im SI-Centrum in Möhringen, zum anderen am Robert-Bosch-Platz nahe der Liederhalle. Mitte Juli 2025 wurde die Feuerwehr zum Stuttgarter SI-Centrum in Möhringen gerufen. Durch einen Rohrbruch war Wasser ins Kino sowie in die Tiefgarage gelaufen. Schuld an dem Schaden war eine defekte Wasserleitung. Seitdem ist das Cinemaxx-Kino dort geschlossen. Es umfasst mehr als 1500 Sitzplätze und sechs Säle.

Unsere Empfehlung für Sie Neu im Kino Was taugt „Sommer auf Asphalt“? Mala Emde und Christoph Maria Herbst spielen in der deutschen Komödie „Sommer auf Asphalt“ schwangere Tochter und besorgten Vater. Aber ist das auch lustig? Informationen darüber, wann das Kino wiedereröffnet werden soll und warum die Bauarbeiten nun schon seit über einem halben Jahr andauern, teilt das Kinounternehmen trotz mehrmaliger Nachfrage nur vage mit. Ein Sprecher sagte unserer Redaktion lediglich, dass weiterhin mit Hochdruck an der Wiederinstandsetzung des Kinos gearbeitet werde. „Diese umfasst jedoch nicht allein die Behebung der Schäden“, so der Sprecher. Was genau dazugehöre und wann wiedereröffnet werde, könne noch nicht mitgeteilt werden.

Auch in den Kinosälen an der Liederhalle gab es Umbauarbeiten. Dort wurden neue Laserprojektoren der Firma Barco installiert. Dabei sei der Spielbetrieb allerdings lediglich für einen Tag eingestellt gewesen. Nun ist das Kino wieder regulär geöffnet.