Wegen eines großen Wasserschadens im Schulgebäude können die Grundschüler aus dem Weissacher Ortsteil Flacht wohl für mehrere Monate nicht in ihre Klassenzimmer zurückkehren.
20.01.2026 - 16:44 Uhr
Für die Kinder der acht Schulklassen der Grundschule Flacht werden die kommenden Wochen und Monate wohl verhältnismäßig ungewöhnlich: Wegen eines Wasserschadens sind die Klassenzimmer des Grundschulgebäudes im Weissacher Ortsteil Flacht wohl länger nicht mehr für den Unterricht geeignet. Ab der kommenden Woche wird der Unterricht deshalb in die Alte Strickfabrik im benachbarten Ortsteil Weissach verlegt.