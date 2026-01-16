Wegen eines Wasserschadens wurde die Grundschule Flacht gesperrt, der Unterricht fällt aus. Woher das Wasser kommt, ist unklar – es besteht aber die Gefahr eines Stromschlags.
16.01.2026 - 12:31 Uhr
Für Bürgermeister Jens Millow kommen schlechte Nachrichten wohl immer direkt nach Silvester: „Wir beginnen anscheinend jedes Jahr mit einer mittleren Katastrophe“, klagt der Weissacher Bürgermeister am Donnerstag. Vergangenes Jahr hatte ein über die Feiertage unentdeckter Wasserschaden die Räume der Kita Villa Kunterbunt für mehrere Monate unnutzbar gemacht. „Wir konnten wegen Schimmel erst im Juli wieder eröffnen“, sagt Millow. Der Spuk scheint sich jetzt zu wiederholen: Am Donnerstag entdeckten Mitarbeiter einen Wasserschaden an der Grundschule Flacht.