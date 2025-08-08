Es ist ein beliebtes und kostenloses Ausflugsziel in der Region Stuttgart: Die Schelmenklinge Lorch. Rund 30 Häuschen, Mühlen und andere Bauten in Miniatur laden zu einem besonderen Spaziergang ein.

Das Rad am Kirchturm – und die vielen anderen kleinen Mühlen – drehen sich wieder. In der Schelmenklinge in Lorch (Ostalbkreis) ist die Saison in vollem Gang. Die rund 30 selbst gebauten Wasserspiele im Schwäbischen Wald werden jedes Jahr zum Frühling wieder aufgebaut. Der Schwäbische Albverein baut sie im Spätsommer ab, repariert und bastelt im Winter und macht im Frühling nun wieder viele Kinder mit dem besonderen Anblick der Kirchen, Häuschen oder Riesenräder glücklich.

Wasser sorgt für Bewegung (Archivbild). Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Der Weg durch den Wald führt an einem kleinen Bach entlang, der hier für die Bewegung sorgt. Perfekt für einen Spaziergang, an dem auch kleine Besucherinnen und Besucher oder neugierige Erwachsene etwas Besonderes entdecken können.

Eintritt wird nicht verlangt, hinter dem besonderen Arrangement stecken viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die hier für Ordnung sorgen. Wer nicht nur die Wasserspiele begutachten will, sondern auch eine Wanderung unternehmen will, findet entsprechende Tipps auch auf der Seite des Vereins.

Dieser Artikel erschien erstmals im April 2025 und wurde im August aktualisiert.