Die Gasnetzbetreiber haben ihren Antrag für Wasserstoff-Autobahnen im Land gestellt. Bei der CDU hat man Bedenken. Werden wichtige Industriebetriebe im Land gut versorgt?

Annika Grah 23.07.2024 - 14:38 Uhr

Die Pläne für den Transport von Wasserstoff in Deutschland nehmen Form an. Und stoßen in Baden-Württemberg nicht auf Gegenliebe: CDU-Bundesvize Andreas Jung bezeichnet sie als „herben Tiefschlag“. Die Landesumweltministerin Thekla Walker und EnBW-Vorstand Dirk Güsewell sehen Nachbesserungsbedarf bei der Finanzierung. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben der Bundesnetzagentur einen gemeinsamen Antrag für das Kernnetz vorgelegt, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Das Kernnetz soll das Herzstück für den deutschlandweiten Transport von Wasserstoff bilden und große Industriezentren und Kraftwerke versorgen.