Wasserversorgung in Baden-Württemberg

Im Sommerhalbjahr gehen die Grundwasserverhältnisse zurück. Das ist auch 2024 nicht anders. Fachleute haben aber eine beruhigende Nachricht.

red/dpa/lsw 03.09.2024 - 08:27 Uhr

Trotz des Regens im August gehen die Grundwasserstände in Baden-Württemberg wie im Sommerhalbjahr üblich langsam zurück. Auch die Grundwasserneubildung, die ab etwa Mitte November 2023 Fahrt aufgenommen hat und bis heute andauert, gerät allmählich ins Stocken, wie die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe berichtete. „Nachdem im August bereits unerhebliche Sickerwassermengen gemessen wurden, könnte der Neubildungsprozess in den kommenden Wochen ausklingen.“