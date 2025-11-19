Die DroneShield-Aktie stürzt erneut ab. Rücktritt des US-Chefs, millionenschwere Insiderverkäufe und eine Kommunikationspanne sorgen für massive Verluste. Was hinter dem Kursrutsch steckt.
19.11.2025 - 09:51 Uhr
Die DroneShield-Aktie steht erneut massiv unter Druck. Innerhalb weniger Tage ist der Kurs um über 30 % eingebrochen und hat ein Fünf-Monats-Tief erreicht. Verglichen mit dem Allzeithoch Anfang Oktober bei 3,75 Euro ist der Einbruch mit rund 70% auf aktuell 1,08 Euro noch bitterer. Was steckt hinter dem dramatischen Kursrutsch? Die Gründe reichen von einem Management-Beben über Vertrauensverluste bei Investoren bis hin zu Kommunikationspannen.