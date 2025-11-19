Am 27. November erklärt ein Experte in einem Online-Format unserer Redaktion mit der Verbraucherzentrale, was beim Heizungstausch zu beachten ist. Man kann auch Fragen stellen.

Die Verunsicherung ist groß: Im Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung steht, sie wolle das sogenannte Heizungsgesetz abschaffen, aber viel mehr ist zu den Plänen bisher nicht bekannt. Ist es also besser, jetzt eine neue Heizung einzubauen, um noch von den geltenden hohen Zuschüssen zu profitieren?

Webinar mit Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten Bei einem Webinar von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg beleuchtet der Energieberater Andreas Köhler in einem Vortrag, wann der richtige Zeitpunkt für einen Heizungswechsel ist und welche Alternativen zu Gas und Öl es gibt. Immobilieneigentümer, die sich für eine neue Heizung entscheiden, können derzeit zwischen 30 und 70 Prozent ihrer Kosten vom Staat zurückerhalten, begrenzt allerdings auf 30 000 Euro Investitionssumme.

Eine Anmeldung ist unter diesem Link hier möglich.

Darf ich noch eine Gasheizung einbauen? Der Energieberater wird auch auf solche Fragen eingehen. Foto: picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

In manchen Kommunen – wie Stuttgart – gibt es teils noch zusätzliche Zuschüsse. Oder ist es doch besser, abzuwarten, welche Pläne die neue Bundesregierung hat?

Hier geht es zur Anmeldung zum Webinar übers Heizen

Andreas Köhler geht auf die politischen Diskussionen ein, aber auch auf die aktuell geltenden Förderbedingungen. Im Chat können die Teilnehmer aber alle ihre Fragen rund ums Heizen stellen, die von zwei weiteren Energieberatern (Tina Götsch und Uwe Gerstenberg) während der Veranstaltung beantwortet werden. Auch Fragen zur Technik sind also möglich wie: Welche Voraussetzungen braucht ein Haus, damit eine Wärmepumpe funktioniert? Der Termin ist am Donnerstag, 27. November, 19 Uhr. Das Webinar findet auf der Plattform Zoom statt. Anmeldungen unter: www.zeitung-erleben.de/abendkonferenz