Am 27. November erklärt ein Experte in einem Online-Format unserer Redaktion mit der Verbraucherzentrale, was beim Heizungstausch zu beachten ist. Man kann auch Fragen stellen.
19.11.2025 - 11:59 Uhr
Die Verunsicherung ist groß: Im Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung steht, sie wolle das sogenannte Heizungsgesetz abschaffen, aber viel mehr ist zu den Plänen bisher nicht bekannt. Ist es also besser, jetzt eine neue Heizung einzubauen, um noch von den geltenden hohen Zuschüssen zu profitieren?