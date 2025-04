Mit einer neuen Internet-Präsenz startete Manuel Hagel in seine Kampagne als designierter CDU-Spitzenkandidat. Im Netz des Landes war die Seite zunächst gesperrt. Warum?

Andreas Müller 03.04.2025 - 15:36 Uhr

Seit Manuel Hagel offiziell seine Ambitionen auf das Amt von Winfried Kretschmann erklärt hat, ist in der grün-schwarzen Koalition eine neue Phase angebrochen. Nach außen geloben die Partner weiterhin konstruktiv zusammenzuarbeiten, doch hinter den Kulissen belauern sie sich zusehends. Bei der Gegnerbeobachtung sind Grünen-Strategen in einem Landesministerium nun auf eine unerwartete Hürde gestoßen. Als sie an einem Amtsrechner die frisch freigeschaltete Internetseite zu Hagels Kampagne (was-starkes-starten.de) aufrufen wollten, bekamen sie eine Meldung vom IT-Dienstleister des Landes, BITBW: Die Homepage sei gesperrt, weil sie „gegen Ihre Internetnutzungsrichtlinie verstößt“. Eine Analyse von Hagels Netzoffensive fiel also erst einmal aus.