„Auch Männer sollten wissen, was in der Menopause bei ihren Frauen passiert“

Petra Benesch berät Frauen vor oder in den Wechseljahren. Was macht sie genau, welche Tipps gibt sie Betroffenen – und wie findet sie den Hype um die Menopause derzeit?

Lisa Welzhofer 10.02.2025 - 08:08 Uhr

Mythen und Fakten rund um die Wechseljahre – darum soll es beim ersten so genannten Menotalk in Stuttgart-Süd gehen. Die Veranstaltung passt in eine Zeit, in der das Thema Menopause omnipräsent scheint. Die Wechseljahreberaterin Petra Benesch, die die Reihe mitorganisiert, erzählt, mit welchen Anliegen Frauen zu ihr kommen – und welche Risiken und Chancen in der neuen Aufmerksamkeit für die Wechseljahre liegen.