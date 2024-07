Rainer Wieland könnte neuer Regionalpräsident werden. Der 67-Jährige Christdemokrat ist seit langem im politischen Betrieb. Sein Vorgänger und Parteifreund Thomas Bopp hat die Latte an der Spitze der Region hochgelegt. Wielands neue Aufgabe wird nicht leicht, kommentiert Redakteur Christian Milankovic.

Christian Milankovic 26.07.2024 - 14:58 Uhr

Die Formulierung gehört zum Standardrepertoire in Texten über Personalwechsel: Die Fußstapfen, die der Vorgänger hinterlässt, sind groß, der Nachfolger muss alles daran setzen, sich nicht darin zu verlaufen. So abgedroschen das klingt, so richtig ist es im Fall der sich nun abzeichnenden Personalie an der Spitze der Regionalversammlung. Auf den Langzeitvorsitzenden Thomas Bopp soll nach dem Willen der bei der Regionalwahl siegreichen CDU Rainer Wieland folgen. Der 71-Jährige geht, der 67-Jährige übernimmt. Soweit die schlichte Analyse mit Blick auf die Lebensdaten. Offenbar braucht es Lebenserfahrung im regionalen Spitzenamt.