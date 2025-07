Mehr als 700 000 Kunden der Sparda-Bank Baden Württemberg müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen. Weil die Genossenschaftsbank ihren IT-Anbieter wechselt, sind zahlreiche Dienste vier Tage lang eingeschränkt.

Online-Banking, Kartenzahlung, Kreditkarte und Sparda-Geldautomaten werden nicht funktionieren. Nach Angaben der Sparda-Bank BW kommt es von Donnerstag 24. Juli, 17 Uhr, bis Montag 28. Juli 2025, 9 Uhr, für die Kunden zu Einschränkungen. In dieser Zeit sind auch die 35 Filialen in Baden-Württemberg geschlossen und nicht per Telefon oder Mail erreichbar. Zahlungen mit der Bankkarte funktionieren im Inland nur eingeschränkt und im Ausland gar nicht. Und auch bei der Sparda Debit Mastercard wird es laut Bank in diesem Zeitraum zu Ausfällen kommen.

Vor Beginn der Ausfallzeit Bargeld abheben

Das Geldinstitut wechselt mit seinen IT-Systemen zum Anbieter Atruvia und verabschiedet sich damit auch von TEO Web und der TEO App. Wegen der Einschränkungen rät die Sparda-Bank ihren Kunden, vor Beginn der Ausfallzeit ausreichend Bargeld abzuheben. Gebührenfrei ist das Geldabheben an Bankautomaten sogenannter Cash-Pool-Partnerbanken möglich – dazu zählt etwa die Südwestbank – oder gegen Gebühr an Geldautomaten anderer Banken.

Man arbeite seit Monaten an der Umstellung und habe die Kunden bereits frühzeitig über diverse Kanäle über die IT-Umstellung informiert, sagt eine Sprecherin der Bank. Ausführliche Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Sparda-Bank BW – unter anderem auch, wie man sich nach der IT-Umstellung neu im Online-Banking anmeldet.

Für mehrere Tage nicht erreichbar: Die Geldautomaten der Sparda-Bank. Foto: Fabian Sommer/dpa

In Deutschland gibt es elf rechtlich selbstständige Sparda-Banken mit insgesamt rund 3,8 Millionen Kunden, etwa 84 Prozent davon sind auch Mitglied der genossenschaftlich organisierten Häuser. Bereits 2023 hatten die Sparda-Banken in Deutschland ihre IT-Umstellung und damit verbundene Einschränkungen angekündigt. Im Herbst soll der IT-Umzug für alle abgeschlossen sein. Erst kürzlich hat die Sparda-Bank Nürnberg ihre IT- Umstellung vollzogen.