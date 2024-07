Zwei-Sterne-Koch steht wieder am Herd – exklusiv für Mitglieder

Öffentliche Anerkennung hatten Philipp Kovacs und Florian Pentzlin zur Genüge: Unter ihrer Ägide galt das Fellbacher Restaurant Goldberg als das beste in der Region Stuttgart. Nun zaubern sie wieder Menüs – allerdings im nicht-öffentlichen Restaurant von Dekra.

Kathrin Haasis 17.07.2024 - 11:45 Uhr

Es gibt eine gute Nachricht für Gourmets: Philipp Kovacs und sein Stellvertreter Florian Pentzlin stehen wieder in der Küche. Zwei Sterne haben sie für das Fellbacher Restaurant Goldberg erkocht, es galt bis zu seiner Schließung vor zwei Jahren als das beste in der Region Stuttgart. Auf einen Bürojob zogen sie sich beim Cateringunternehmen Rauschenberger daraufhin zurück. Die geregelten Arbeitszeiten passten den beiden Köchen gut, sie waren Väter geworden. Seit 8. Juli tischen sie nun wieder ihre Menüs auf, Abenteuer und Zukunft heißen sie wie im Goldberg. Allerdings kommen nicht mehr alle Gourmets in den Genuss ihrer Kochkunst, das ist die schlechte Nachricht, sondern nur die Mitglieder des Dekra-Club-Restaurants.