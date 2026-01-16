 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Trotz neuem Wirt – in der Weinstube Vetter bleibt alles beim Alten

Wechsel in der Gastronomie Trotz neuem Wirt – in der Weinstube Vetter bleibt alles beim Alten

Wechsel in der Gastronomie: Trotz neuem Wirt – in der Weinstube Vetter bleibt alles beim Alten
1
Im Juli 2023 eröffnete Pablo Fernandez mit der Unteren Apotheke ein ausgezeichnetes Restaurant in Waiblingen, nun übernimmt er die Weinstube Vetter. Foto: Gottfried Stoppel

Fast heimlich, still und leise vollzieht sich in der Weinstube Vetter ein Wechsel: Pablo Fernandez übernimmt das bekannte Stuttgarter Restaurant – und ist etwas nervös.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

In der Nacht davor hat Pablo Fernandez wenig geschlafen: Die Aufregung ist ihm anzusehen. Der 39-Jährige übernimmt schließlich nicht irgendein Lokal, sondern die Weinstube Vetter im Stuttgarter Heusteigviertel. Wobei es nur im Volksmund noch Weinstube genannt wird, obwohl es längst ein Restaurant, das eigentlich „Das Vetter“ heißt und seit Jahren ausgebucht ist. Ziemlich heimlich, still und leise haben sich die bisherigen Betreiber Claudia Kiebele und Georg Bayer nach fast 35 Jahren aus dem Geschäft zurückgezogen. Am 23. Dezember ging ihre Ära zu Ende, am Samstag, 17. Januar, öffnet Pablo Fernandez das Lokal wieder. Der Gastronom betreibt in Waiblingen das Restaurant Untere Apotheke, das ebenso wie Das Vetter vom Gastroführer Michelin für einen Besuch empfohlen wird.

 
Sehr schön am Mozartplatz im Heusteigviertel gelegen: Das Vetter, das bis 1991 eine einfache Weinstube war. Foto: Michael Weier

Überhaupt müssten sich die Stammgäste nicht umstellen, verspricht der 39-Jährige. „Ich mache eins zu eins weiter“, sagt er und betont kurz darauf noch einmal: „Es bleibt wirklich alles beim Alten.“ Dazu zählt der bisherige und langjährige Sous-Chef Sascha Tetscher, der seine Position behält. Neuer Küchenchef ist Dennis Sudholt, der bisher bei Feinkost Böhm unter Russel Pirrit, dem früheren Sternekoch vom Restaurant 5, gearbeitet hat und an vielen weiteren Stationen sowie in der Unteren Apotheke Erfahrungen sammelte. Zum Start tischen sie als Vorspeise unter anderem Belugalinsen-Salat mit Ziegenkäse und karamellisierten Walnüssen auf, als Hauptgang bieten sie gebratene Blutwurst auf Kartoffelespuma mit gebackener Entenleber und lauwarmem Apfelsalat, Coq au Vin oder Zwiebelrostbraten mit hausgemachten Knöpfle.

Unsere Empfehlung für Sie

Weinstube Zaiß in Stuttgart: Das Überleben von Traditionslokalen hängt oft von einer Investition ab

Weinstube Zaiß in Stuttgart Das Überleben von Traditionslokalen hängt oft von einer Investition ab

Finanziell wäre es für Margret Zaiß vermutlich schlauer gewesen, ihre Weinstube nicht mehr zu öffnen. Dafür gibt es viele Beispiele. Warum in ihrem Fall dann doch alles gepasst hat.

Ein Markenzeichen des Restaurants war die handgeschriebene Speisekarte, die je nach Marktangebot täglich wechselte. „Das Vetter ist eine Institution“, weiß Pablo Hernandez, weshalb er gerade etwas nervös ist. Zwischen dem Küchenstil der Unteren Apotheke und seinem neuen Standort sieht er jedoch viele Parallelen, beide zeichneten sich durch moderne, deutsche Gerichte mit Inspirationen aus Europa und der Welt aus. Er selbst sei auch in der Weinstube Vetter zu Gast gewesen, habe sie sehr geschätzt und sich dort für sein im Juli 2023 eröffnetes Waiblinger Restaurant inspirieren lassen. Vor der Leistung seiner beiden Vorgänger habe er „großen Respekt“. Expansionspläne hegte der Gastronom schon länger, diese Gelegenheit erschien ihm nun als perfekt.

Weitere Themen

Stuttgart-Mitte: 21-Jährige sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Stuttgart-Mitte 21-Jährige sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag einer 21-Jährigen in Stuttgart ans Gesäß gefasst. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter.
Von nre
Wechsel in der Gastronomie: Trotz neuem Wirt – in der Weinstube Vetter bleibt alles beim Alten

Wechsel in der Gastronomie Trotz neuem Wirt – in der Weinstube Vetter bleibt alles beim Alten

Fast heimlich, still und leise vollzieht sich in der Weinstube Vetter ein Wechsel: Pablo Fernandez übernimmt das bekannte Stuttgarter Restaurant – und ist etwas nervös.
Von Kathrin Haasis
Unfall in Stuttgart: Frontalzusammenstoß in Bad Cannstatt – Familie leicht verletzt

Unfall in Stuttgart Frontalzusammenstoß in Bad Cannstatt – Familie leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Schmidener Straße in Bad Cannstatt geriet ein Autofahrer am Donnerstagabend in den Gegenverkehr. Eine Familie wurde verletzt, die Autos total beschädigt.
Von nre
Reisemesse in Stuttgart: Die CMT beginnt: Der größte Wohnmobil-Parkplatz Europas

Reisemesse in Stuttgart Die CMT beginnt: Der größte Wohnmobil-Parkplatz Europas

Trotz aller Krisen: Die Deutschen wollen am Urlaub nicht sparen. Sie verreisen weiter fleißig. Und können sich dafür bei der Reisemesse CMT Ideen holen.
Von Frank Rothfuß
Neujahrsempfang auf den Fildern: Chinesen in der Messe verzaubert

Neujahrsempfang auf den Fildern Chinesen in der Messe verzaubert

Das Highlight des Neujahrsempfangs der Landesmesse mit 1800 Gästen war der Auftritt des Magiers Simon Pierro. Er verblüffte nicht nur den Oberbürgermeister von Ostfildern.
Von Alexander Ikrat
Frust über Rechnungen: Neue Stromregeln nerven Mieter und Vermieter in Stuttgart

Frust über Rechnungen Neue Stromregeln nerven Mieter und Vermieter in Stuttgart

Neue Regeln beim Stromanbieterwechsel bringen Mieter und Vermieter in Stuttgart auf die Palme. Der Energieversorger EnBW räumt ein, dass nicht alles reibungslos läuft.
Von Jonas Schöll
Flughafen Stuttgart: Stuttgart bekommt vier neue Flugziele – aber nur vorübergehend

Flughafen Stuttgart Stuttgart bekommt vier neue Flugziele – aber nur vorübergehend

Wegen Arbeiten am Flughafen in Basel bekommt der Stuttgarter Flughafen zeitweise neue Verbindungen. Diese vier Städte werden bald angeflogen.
Von Michael Bosch
Stuttgart-Ost: Mann will Mehrfamilienhaus anzünden – Polizei nimmt ihn fest

Stuttgart-Ost Mann will Mehrfamilienhaus anzünden – Polizei nimmt ihn fest

Ein 23 Jahre alter mutmaßlicher Brandstifter soll versucht haben, in einem Haus in Stuttgart-Ost Feuer zu legen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.
Von Michael Bosch
Calwer Straße: Dieser Bier-Trend landet jetzt auch in Stuttgart – „Konzept für Geselligkeit“

Calwer Straße Dieser Bier-Trend landet jetzt auch in Stuttgart – „Konzept für Geselligkeit“

In München boomen Stehausschänke. Am 4. Februar zieht der Bier-Trend nach Stuttgart: Dinkelacker und die Wasenwirtsfamilie Weller eröffnen ein Lokal mit 0,2-Liter-Gläsern.
Von Uwe Bogen
Jahresauftakt in Stuttgart: Neujahrsempfang der Landesmesse mit Politikern, Designern und Magie

Jahresauftakt in Stuttgart Neujahrsempfang der Landesmesse mit Politikern, Designern und Magie

Beim Neujahrsempfang der Landesmesse Stuttgart 2026 trafen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur.
Von unserer Redaktion
Weitere Artikel zu Stuttgart Neueröffnung
 
 