Wechsel in der Marktstraße: Neue Weinbar in Marbach – Aus „Marktdreizehn“ wird „Olive“

Neugierig spähen immer wieder Leute in der Marbacher Fußgängerzone, ob sie einen Blick ins ehemalige Café und Bistro „Marktdreizehn“ erhaschen können. Seit Weihnachten sind Volker und Sabine Bury weg, wer wird ihnen nachfolgen?

Die neue Pächterin des Lokals in der Marktstraße 13 hat sich den Neugierigen schon per Aushang am Laden kurz vorgestellt. „Hier geht es bald mit Herz und Seele weiter. Eure Gabi“, steht da.

„Ich wusste: Das ist es“

Gabi – das ist Gabi Scherzer, gelernte Hotelfachfrau, die sich zuletzt nach einem eigenen Laden umgeschaut hatte. Einiges hat sie angeguckt, nichts passte so richtig. Beim „Marktdreizehn“ war es anders. „Ich bin hier reingekommen und wusste: Das ist es.“

Sie hatte sofort ihr neues Café mit Weinbar vor Augen. „Olive“ soll es heißen. „Ich liebe Oliven“, sagt Gabi Scherzer lachend. „Oliven passen zu allem.“ Sie werden – natürlich – auch auf der Karte stehen. Ebenso wie Antipasti, Tapas, Mezze wie Hummus, Avocadocreme, Garnelen und mehr.

„Viele kleine Häppchen, sodass man sich den ganzen Tisch mit ganz vielen Schälchen vollstellen kann.“ Dazu schöne Weine aus der Region, aber auch aus Italien und Spanien.

Von Croissants mit Lachs bis Tiramisu

Frühstück soll es ebenfalls geben, guten Kaffee, für sonntags plant die neue Pächterin einen Brunch. In die Vitrine, die sich an die Theke anschließt, will Gabi Scherzer leckere Kleinigkeiten stellen, mal Croissants mit Lachs, mal Müslibowls, mal Tiramisu.

Momentan laufen noch ein paar kleinere Arbeiten, gerade wurde frisch gestrichen. Dann geht es ans Einräumen. Ende Februar oder Anfang März soll die „Olive“ eröffnet werden.