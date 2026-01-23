 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Neue Weinbar in Marbach – Aus „Marktdreizehn“ wird „Olive“

Wechsel in der Marktstraße Neue Weinbar in Marbach – Aus „Marktdreizehn“ wird „Olive“

Wechsel in der Marktstraße: Neue Weinbar in Marbach – Aus „Marktdreizehn“ wird „Olive“
1
Gabi Scherzer richtet ihr Café mit Weinbar gerade ein. Foto: Sandra Lesacher

Seit das Bistro in der Marktstraße in Marbach (Kreis Ludwigsburg) zu gemacht hat, wird über die Nachfolge spekuliert. Jetzt ist die Katze aus dem Sack.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Neugierig spähen immer wieder Leute in der Marbacher Fußgängerzone, ob sie einen Blick ins ehemalige Café und Bistro „Marktdreizehn“ erhaschen können. Seit Weihnachten sind Volker und Sabine Bury weg, wer wird ihnen nachfolgen?

 

Die neue Pächterin des Lokals in der Marktstraße 13 hat sich den Neugierigen schon per Aushang am Laden kurz vorgestellt. „Hier geht es bald mit Herz und Seele weiter. Eure Gabi“, steht da.

„Ich wusste: Das ist es“

Gabi – das ist Gabi Scherzer, gelernte Hotelfachfrau, die sich zuletzt nach einem eigenen Laden umgeschaut hatte. Einiges hat sie angeguckt, nichts passte so richtig. Beim „Marktdreizehn“ war es anders. „Ich bin hier reingekommen und wusste: Das ist es.“

Sie hatte sofort ihr neues Café mit Weinbar vor Augen. „Olive“ soll es heißen. „Ich liebe Oliven“, sagt Gabi Scherzer lachend. „Oliven passen zu allem.“ Sie werden – natürlich – auch auf der Karte stehen. Ebenso wie Antipasti, Tapas, Mezze wie Hummus, Avocadocreme, Garnelen und mehr.

„Viele kleine Häppchen, sodass man sich den ganzen Tisch mit ganz vielen Schälchen vollstellen kann.“ Dazu schöne Weine aus der Region, aber auch aus Italien und Spanien.

Von Croissants mit Lachs bis Tiramisu

Frühstück soll es ebenfalls geben, guten Kaffee, für sonntags plant die neue Pächterin einen Brunch. In die Vitrine, die sich an die Theke anschließt, will Gabi Scherzer leckere Kleinigkeiten stellen, mal Croissants mit Lachs, mal Müslibowls, mal Tiramisu.

Momentan laufen noch ein paar kleinere Arbeiten, gerade wurde frisch gestrichen. Dann geht es ans Einräumen. Ende Februar oder Anfang März soll die „Olive“ eröffnet werden.

Weitere Themen

Prozess gegen Ex-Sanitäterin: „Verstehe nicht, wie man so etwas tun kann“ – Opfer von Giftattacke sagt aus

Prozess gegen Ex-Sanitäterin „Verstehe nicht, wie man so etwas tun kann“ – Opfer von Giftattacke sagt aus

Zwei Giftanschläge in Vaihingen (Kreis Ludwigsburg) haben einen Notfallsanitäter nachhaltig geschädigt. „Er ist einfach verändert“, sagt seine Lebensgefährtin vor Gericht.
Von Sabine Armbruster
Spielwarenhandel: Was bedeutet die Rofu-Insolvenz für die Filiale in Freiberg?

Spielwarenhandel Was bedeutet die Rofu-Insolvenz für die Filiale in Freiberg?

Der Spielwarenhändler Rofu, der in Deutschland mehr als 100 Filialen betreibt, hat Insolvenz angemeldet. Worauf sich Kunden im Kreis Ludwigsburg in der nächsten Zeit einstellen müssen.
Von Kathrin Klette
Isabella Montedoro aus Bietigheim: Mehr als nur das Aussehen – Sängerin kämpft gegen übergriffige Kommentare

Isabella Montedoro aus Bietigheim Mehr als nur das Aussehen – Sängerin kämpft gegen übergriffige Kommentare

Die Singer-Songwriterin Isabella Montedoro aus Bietigheim will eines Tages professionell Musik machen. Doch der Weg dorthin ist steinig – vor allem als Frau.
Von Julian Meier
Aus nach 137 Jahren: „Hätten gerne weitergemacht“ – Familie in Oberstenfeld muss Metzgerei schließen

Aus nach 137 Jahren „Hätten gerne weitergemacht“ – Familie in Oberstenfeld muss Metzgerei schließen

Die Familie Ziegler muss Abschied von Ihrer Metzgerei in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) nehmen. Die Blicke sind nach vorne gerichtet, aber Wehmut schwingt mit.
Von Oliver von Schaewen
Ermittlungen in Gerlingen: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Ermittlungen in Gerlingen Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Gerlingen eingedrungen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.
Von Jelena Maier
Ladendieb in Ludwigsburg: 49-Jähriger steckt Kosmetik ein und legt sich mit dem Sicherheitsdienst an

Ladendieb in Ludwigsburg 49-Jähriger steckt Kosmetik ein und legt sich mit dem Sicherheitsdienst an

Nach einem Diebstahl in einer Drogerie am Bahnhof in Ludwigsburg, versucht ein 49-Jähriger zu flüchten. Doch ein Passant zeigt Zivilcourage.
Von Julia Amrhein
Zündende Idee: Neue App der Diakonie könnte die Sozialarbeit revolutionieren

Zündende Idee Neue App der Diakonie könnte die Sozialarbeit revolutionieren

Zwei Sozialarbeiterinnen des Kreisdiakonieverbands Ludwigsburg haben eine zündende Idee, setzen sie in die Tat um – und vereinfachen damit einige Abläufe.
Von Martin Tschepe
Kreis Ludwigsburg: „Keine Arbeitsplätze durch bunte Broschüren“ – Kritik an Wirtschaftsstrategie

Kreis Ludwigsburg „Keine Arbeitsplätze durch bunte Broschüren“ – Kritik an Wirtschaftsstrategie

Das Landratsamt spart – und bezahlt zugleich eine externe Firma für Wirtschaftsimpulse. Nun gibt es Vorwürfe wegen des Ansatzes und der Ergebnisse. Landrat Allgaier widerspricht.
Von Emanuel Hege
Baustelle in Ludwigsburg: „Wer kann, sollte anders fahren“ – Umbau der Sternkreuzung beginnt

Baustelle in Ludwigsburg „Wer kann, sollte anders fahren“ – Umbau der Sternkreuzung beginnt

Ab Montag soll aus der Ludwigsburger Sternkreuzung ein richtiger Kreisverkehr werden. Monatelange Einschränkungen stehen bevor – die Stadt verspricht, dass sich das Warten lohnt.
Von Maximilian Kroh
Vandalismus in Freiberg: Unbekannte sprühen mit Feuerlöscher in Tiefgarage

Vandalismus in Freiberg Unbekannte sprühen mit Feuerlöscher in Tiefgarage

In der Tiefgarage einer Bank in Freiberg am Neckar haben Unbekannte mit einem Feuerlöscher hantiert. Auch geparkte Autos wurden mit der Löschmasse besprüht.
Von Julia Amrhein
Weitere Artikel zu Gastro Ludwigsburg Marbach am Neckar Café Bistro Restaurant
 
 