Wechsel in der Marktstraße Neue Weinbar in Marbach – Aus „Marktdreizehn“ wird „Olive“
Seit das Bistro in der Marktstraße in Marbach (Kreis Ludwigsburg) zu gemacht hat, wird über die Nachfolge spekuliert. Jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Neugierig spähen immer wieder Leute in der Marbacher Fußgängerzone, ob sie einen Blick ins ehemalige Café und Bistro „Marktdreizehn“ erhaschen können. Seit Weihnachten sind Volker und Sabine Bury weg, wer wird ihnen nachfolgen?