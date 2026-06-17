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  6. OFK Beograd Stuttgart verliert Toptorjäger – Ersatz und neuer Trainer sind fix

Wechsel in die Verbandsliga OFK Beograd Stuttgart verliert Toptorjäger – Ersatz und neuer Trainer sind fix

, aktualisiert am 17.06.2026 - 12:04 Uhr
Wechsel in die Verbandsliga: OFK Beograd Stuttgart verliert Toptorjäger – Ersatz und neuer Trainer sind fix
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Künftig drei Spielklassen weiter oben auf Torejagd: Nikola Lakovic. Foto: Pressefoto Rudel

Nach dem Trainer steigt beim Bezirksliga-Aufsteiger auch der Topscorer aus. Doch Ersatz ist in beiden Fällen bereits gefunden. Mit seinem neuen Coach wagt der Verein „ein Experiment“.

Es ist gerade einmal drei Wochen her, da wurde beim OFK Beograd Stuttgart mächtig gefeiert. Schließlich hatte der serbische Club trotz namhafter Konkurrenz den Meistertitel in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A errungen und selbst eine mit höherklassigen Spielern gespickte Truppe wie Türkspor Stuttgart hinter sich gelassen. Für zwei, die maßgeblichen Anteil am Erfolg hatten, war die Aufstiegsfeier aber gleichzeitig auch eine Abschiedsfeier: den Trainer Ratko Milic – und, wie inzwischen feststeht, den Top-Torjäger Nikola Lakovic. Jener verlässt die Wahl-Zuffenhausener in Richtung Verbandsliga.

 

46 Treffer in 30 Spielen, dazu elf Torvorlagen. Das ist die beeindruckende Saisonbilanz von Lakovic. Klar, dass man mit so etwas Begehrlichkeiten weckt. Künftig wird der 30-Jährige drei Spielklassen weiter oben angreifen. Er wechselt zu Calcio Leinfelden-Echterdingen. Demgegenüber wartet Beograd aber auch mit zwei Zugängen auf. Vom B-Kreisligisten HNK Slaven Stuttgart kommt Nikola Radivojevic. „Er kann Lakovic zwar nicht eins zu eins ersetzen, aber er ist ein Guter“, urteilt der Spielleiter Aleksandar Rogic über den neuen Mittelstürmer. Neuverpflichtung Nummer zwei ist da schon etwas hochkarätiger. Vom serbischen Zweitligisten FK Omarska stößt Bogoljub Boro Stupar zum Team. Er ist laut Rogic für die offensive und defensive Außenbahn vorgesehen.

Fußballpause nach dem Titelgewinn: der Trainer Ratko Milic. Foto: Günter Bergmann

Unterdessen macht auf dem Trainerposten der Meistermacher Milic wie berichtet erst einmal Schluss, weil er sich als angehender Vater mehr der Familie widmen will. Doch auch in diesem Fall sollte die Beograd-Suche nicht lang dauern. Überraschend schnell kann Rogic Vollzug melden: Dejan Bogunovic übernimmt beim Aufsteiger die Verantwortung an der Seitenlinie.

OFK Beograd Stuttgart: Der neue Trainer Dejan Bogunovic ist ein alter Bekannter

Ein Unbekannter ist der gelernte Abwehrspieler nicht. Schon 2024 war er als Co-Trainer bei Beograd tätig, ehe er sich nach einer Saisonhälfte zum FSV Waiblingen II verabschiedete. Nun folgt die Rückholaktion, die auch darin begründet ist, dass Bogunovic trotz seiner verhältnismäßig kurzen ersten Amtszeit im Verein mächtig Eindruck gemacht hat. „Die Mannschaft hat sich für ihn ausgesprochen, weil er die Spieler in der Zeit, in der er hier bei uns war, begeistern konnte“, begründet Rogic die Entscheidung.

Als Spieler war Bogunovic einst in der vierten serbischen Liga unterwegs, bis eine Verletzung seine Karriere beendete. Die ersten Sporen als Coach verdiente er sich bei Jat Fellbach in der Kreisliga B. Dort hatte er in der Saison 2023/2024 den Trainerposten übernommen, warf aber schon ein Jahr später nach vereinsinternen Turbulenzen das Handtuch. „Er hatte bei Jat sozusagen eine Ruine als Mannschaft vorgefunden – und die hat er einigermaßen auf Vordermann gebracht“, sagt Rogic über Bogunovic, der seit fünf Jahren in Deutschland ist. „Ich gebe zu: Für uns ist es ein Experiment, einem jungen Trainer die Chance zu geben, sich in der Bezirksliga zu bewähren.“

Aber wie heißt es so schön: Wer nichts wagt, der nichts gewinnt.

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