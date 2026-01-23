Die Kantorin der evangelischen Petrus-Lukas-Gemeinde Gerlingen, Beate Zimmermann, geht nach drei Jahrzehnten in den Ruhestand. Sie blickt auf spannende Zeiten zurück.
23.01.2026 - 05:02 Uhr
Als ihr Telefon klingelt, feilt Beate Zimmermann gerade an ihren Abschiedsworten. „Es war so viel los“, stellt sie rückblickend fest. Sie sei „sehr wehmütig“. Beate Zimmermann ist seit 30 Jahren Kantorin und Organistin der Petrusgemeinde, die vor Jahren mit der Lukasgemeinde fusioniert hat. An diesem Sonntag, 25. Januar, wird die 66-Jährige in den Ruhestand verabschiedet (10 Uhr, Petruskirche). Ihre Nachfolgerin ist Kristina Pfeffer. Die Organistin arbeitet in der Internationalen Bachakademie Stuttgart im Künstlerischen Betriebsbüro.