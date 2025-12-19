Seit sieben Jahren ist Dieter Schienmann aus Kernen Baubürgermeister in Waiblingen. Nun hat er dem Gemeinderat seine Zukunftspläne geschildert.

Noch ein Jahr lang will Dieter Schienmann als Baubürgermeister in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) tätig sein. Zum 31. Dezember 2026, dem Ende seiner ersten Amtszeit, wird er jedoch kein weiteres Mal kandidieren. Das hat er nun in nichtöffentlicher Sitzung dem Gemeinderat mitgeteilt. „Nach reiflicher Überlegung und intensiven Gesprächen mit meiner Familie habe ich mich entschlossen, nicht mehr für eine zweite Amtszeit zu kandidieren“, erklärte Schienmann. Selbstverständlich werde er sich „mit ganzer Kraft bis Ende 2026 für die Stadt Waiblingen und für die vielen laufenden oder anstehenden Vorhaben einsetzen“.

Die Stelle als Technischer Beigeordneter der Stadt Waiblingen hatte der Architekt aus Kernen zum 1. Januar 2019 angetreten. Bei seiner Wahl im Oktober 2018 konnte er eine knappe Mehrheit des Gemeinderats für sich gewinnen: Schienmann erhielt 17 Stimmen, sein Mitbewerber Gernot Pohl aus Nürtingen 15 Stimmen.

Unsere Empfehlung für Sie Dieter Schienmann neuer Baubürgermeister Eine äußerst knappe Wahl Mit einer knappen Mehrheit von zwei Stimmen ist Dieter Schienmann am Donnerstagabend zum neuen Baubürgermeister der Stadt Waiblingen gewählt worden. Sein Konkurrent Gernot Pohl erhielt 15 Stimmen.

„Die Entscheidung von Herrn Baubürgermeister Schienmann, nicht mehr anzutreten, bedauere ich sehr“, war die Reaktion von Waiblingens Oberbürgermeister Sebastian Wolf: „Er kennt die Stadt und bewegt sehr viel. Sein großes Engagement und sein Einsatz für Waiblingen verdienen hohe Anerkennung.“ Gleichwohl akzeptiere er natürlich diese Entscheidung und noch bleibe ja ein weiteres gemeinsames Jahr, in dem die Verwaltung auf Schienmanns Fachkenntnis und Erfahrung zurückgreifen könne.

Über die Nachfolge von Dieter Schienmann stimmt der Waiblinger Gemeinderat bei einer Wahl im Herbst 2026 ab. Den genauen Zeitplan will die Stadtverwaltung im kommenden Frühjahr festlegen.