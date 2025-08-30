Was im Grunde klar war, ist seit Samstagmittag auch offiziell: Der Wechsel von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle United für eine Ablöse von bis zu 90 Millionen Euro ist perfekt. Das teilte der englische Premier-League-Club mit. Der 23 Jahre alte Offensivspieler erhält beim Club aus dem Nordosten Englands, der vom saudischen Staatsfond finanziert wird, einen langfristigen Vertrag. Details wurden nicht genannt, er soll aber Berichten zufolge bis zum 30. Juni 2031 laufen.

Woltemade wird bei seinem neuen Verein die Rückennummer 27 tragen. „Vom ersten Kontakt an hatte ich das Gefühl, dass der Club mich wirklich will und große Pläne für mich hat“, wird Woltemade in der Mitteilung zitiert. Es sei „ein großer Schritt“ für ihn. Trainer Eddie Howe ergänzte, Woltemade erfülle genau die Anforderungen, nach denen der Club in der Offensive gesucht habe. „Nick ist außerdem ein toller Typ, wir freuen uns sehr, ihn in unserer Gruppe zu begrüßen“, sagte Howe. Zudem ist der Abgang des etatmäßigen Stürmers Alexander Isak zu Ligakonkurrent FC Liverpool wahrscheinlich.

Der VfB Stuttgart verabschiedete sich auf seinen Kanälen von Woltemade, der nur eine Saison das Trikot mit dem Brustring trug. „Nick, wir wünschen dir für deine weitere Karriere nur das Beste. Vielen Dank für deinen Einsatz im Trikot mit dem Brustring!“, teilte der Club aus Cannstatt mit.

Die Wende im Transferpoker um Woltemade, der in der Bundesliga-Rückrunde und bei der U21-EM aufgetrumpft hatte, war am Donnerstagabend publik geworden. Nachdem es zuletzt nach einem Verbleib des Spielers ausgesehen hatte, bestätigten die Stuttgarter Berichte, wonach der Stürmer im finalen Austausch mit einem Club aus Europa steht. Aufgrund der „Rahmenbedingungen dieses Angebots“ sei der Torjäger für entsprechende Gespräche vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt, hieß es. Nun ist der Deal mit Newcastle fix.

In den vergangenen Wochen war die Causa Woltemade ein beherrschendes Thema auf dem Transfermarkt. Mit mehreren – aus VfB-Sicht zu niedrigen – Angeboten war der FC Bayern München, der lange als einziger Verein mit Interesse am Shootingstar galt, bei den Schwaben abgeblitzt.