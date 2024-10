Nagelsmann: Jürgen Klopp und Red Bull in „Win-win-Situation“

Julian Nagelsmann kann der Unterschrift von Jürgen Klopp bei Red Bull nur Gutes abgewinnen. Berichte über eine Bundestrainer-Klausel für Klopp kommentiert er auf seine Weise.

red/dpa 10.10.2024 - 19:41 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht die Unterschrift von Jürgen Klopp bei Red Bull als „Win-win-Situation“. Er gratuliere Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff, den Nagelsmann aus gemeinsamen Zeiten bei RB Leipzig sehr gut kennt, „zu einem herausragenden Coup“. Das sagte der Bundestrainer vor dem Nations-League-Spiel der Nationalmannschaft an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnien-Herzegowina. Auch Klopp, der seinen neuen Job als Fußballchef des Konzerns am 1. Januar antritt, gratuliere er.