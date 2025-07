Nun sind alle Details geklärt: Lukas Laube verlässt den TVB Stuttgart und wechselt zum Handball-Spitzenteam THW Kiel. Die Stuttgarter erhalten eine Ablösesumme.

Dirk Preiß 18.07.2025 - 11:53 Uhr

Am Ende war die Nachricht keine Überraschung mehr. Nun aber herrscht immerhin Gewissheit: Lukas Laube spielt schon in der kommenden Saison nicht mehr für den TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga. Der Kreisläufer wechselt zum THW Kiel – trotz eines eigentlich bis 2026 laufenden Vertrags beim TVB.