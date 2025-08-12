Wechselt Nick Woltemade doch noch zum FC Bayern? Laut Lothar Matthäus könnte Bewegung in den Transfer kommen. Ein Grund dafür sei Kingsley Coman.
12.08.2025 - 07:22 Uhr
Lothar Matthäus sieht die Chancen für einen Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern durch den bevorstehenden Abgang von Kingsley Coman steigen. „Wenn auf der einen Seite etwas passiert, dann passiert auch auf der anderen Seite etwas. Wenn man Coman abgibt, wären Einnahmen da, die ganz sicher genutzt werden, um Spieler zu holen, die man gerne in München sehen würde“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.