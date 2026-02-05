Wildhüter nutzten die Gelegenheit, um den als Plage geltenden Echsen zu Leibe zu rücken.
05.02.2026 - 12:15 Uhr
Tallahassee - Ungewöhnliche Kälte hat im sonst sonnenverwöhnten US-Bundesstaat Florida massenhaft Leguane von den Bäumen purzeln lassen. Bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius verlangsamen die wechselwarmen Echsen ihre Körperfunktion - bis hin zu einer Kältestarre, die sie den Halt verlieren lässt, wie örtliche Medien berichteten. Die drachenähnlichen Tiere stürzen dann, meist unverletzt, regungslos zu Boden. Wenn es wärmer wird, erholen sie sich wieder.