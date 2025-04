Erst tritt Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, vom Kuratoriums-Vorsitz zurück. Hinterher werden schwere Vorwürfe publik.

Rüdiger Bäßler 23.04.2025 - 17:30 Uhr

Überraschung am Ostermontag: In die Feiertagsruhe platzt eine international verbreitete Mitteilung des Weltwirtschaftsforums (WEF) mit Sitz in Genf. Klaus Schwab, Vorsitzender des Kuratoriums der Organisation, unter deren Regie sich seit Jahrzehnten Regierungschefs, Unternehmer und Wissenschaftler in Davos treffen, tritt von seinem Leitungsposten ab.