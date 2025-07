Die IHK-Bezirksversammlung ist so etwas wie das Wirtschaftsparlament im Kreis Böblingen. Sie wurde jüngst neu gewählt. Ihre Themen dagegen sind Dauerbrenner.

red 09.07.2025 - 12:00 Uhr

Sie repräsentiert so etwas wie den Motor des Landkreises Böblingen: Die Bezirksversammlung der Industrie- und Handelskammer Böblingen, bestehend aus 36 Unternehmerinnen und Unternehmern des Landkreises. Sie wurde zum Jahresende neu gewählt und traf sich jetzt erstmals in Herrenberg. Das Dauerthema für die Unternehmen, die aus den Branchen Industrie, Handel, Dienstleistungen, Finanzen, Verkehr und Gastronomie kommen: Bürokratieabbau. Aber auch andere Probleme beschäftigen in Firmen.