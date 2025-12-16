Für Kennedy Odede ist Kenias größter Slum Kibera kein Symbol für Hoffnungslosigkeit, sondern für Potenzial. Der Sozialunternehmer ist hier selbst in Armut aufgewachsen. Nun mobilisiert er Selbsthilfe.
Nairobi - Kennedy Odede weiß, was Armut ist: Er ist in Kibera aufgewachsen, dem größten Slum der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Wenn Filmemacher und Hilfsorganisationen Bilder extremer Armut brauchen, kommen sie gerne nach Kibera mit seinen Wellblechbaracken und der Bahnlinie. Sie führt vorbei an Müllbergen und ausgetretenen Pfaden, aber auch an Werkstätten und Läden, in denen sich der Unternehmungsgeist der Bewohnerinnen und Bewohner zeigt. Und an Kindern, die aus allem, was gerade greifbar ist, ein Spielzeug machen.