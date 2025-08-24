Das Landratsamt Rems-Murr muss ein Regenrückhaltebecken an der Ausfahrt der B10 zur B14 reinigen. Dafür wird von Montag, 25., bis Mittwoch, 27. August, eine Spur auf der B10 gesperrt.
24.08.2025 - 12:18 Uhr
Autofahrer und Autofahrerinnen müssen sich gleich zu Beginn der Woche auf Behinderungen einstellen, wenn sie von der Bundesstraße 10 abfahren und auf der B14 Richtung Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) unterwegs sind. Denn laut einer Mitteilung des Landratsamts Rems-Murr muss von Montag, 25. August, bis zum Mittwoch, 27. August, wegen Arbeiten kurz vor der Daimlerbrücke eine Fahrspur gesperrt werden.