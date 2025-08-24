Das Landratsamt Rems-Murr muss ein Regenrückhaltebecken an der Ausfahrt der B10 zur B14 reinigen. Dafür wird von Montag, 25., bis Mittwoch, 27. August, eine Spur auf der B10 gesperrt.

Autofahrer und Autofahrerinnen müssen sich gleich zu Beginn der Woche auf Behinderungen einstellen, wenn sie von der Bundesstraße 10 abfahren und auf der B14 Richtung Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) unterwegs sind. Denn laut einer Mitteilung des Landratsamts Rems-Murr muss von Montag, 25. August, bis zum Mittwoch, 27. August, wegen Arbeiten kurz vor der Daimlerbrücke eine Fahrspur gesperrt werden.

Laut der Mitteilung der Kreisbehörde stehen bei der Ausfahrt der B10 zur B14 Reinigungs- und Wartungsarbeiten am dortigen Regenrückhaltebecken an. Dafür müsse auf Höhe des Beckens ein Fahrstreifen auf der B10 gesperrt werden und es stehe dann sowohl in Fahrtrichtung Waiblingen als auch in Fahrtrichtung Stuttgart nur jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich frühzeitig einzuordnen und mehr Fahrzeit einzuplanen. Die Arbeiten sollen laut dem Landratsamt voraussichtlich bis Mittwoch, 27. August, abgeschlossen sein.

Warum die Arbeiten wichtig sind

Regenrückhaltebecken seien zentrale Bausteine der Straßenentwässerung. Ihre Aufgabe sei es, bei Starkregen überschüssige Wassermengen aufzunehmen und zwischenzuspeichern. Dadurch würden die Kanalisation und die Klärwerke entlastet, da das Wasser nicht schlagartig, sondern dosiert abgeleitet werde. Gleichzeitig dienten die Becken dem Gewässerschutz: Schmutzstoffe wie Reifenabrieb, Splitt, Verpackungsreste oder andere Feststoffe setzten sich im Becken ab, sodass das Wasser gereinigt werde, bevor es langsam und kontrolliert in einen Vorfluter eingeleitet werde. Auf diese Weise werde die natürliche Wasserbilanz unterstützt und die Infrastruktur geschont.

Darüber hinaus leisteten die Becken einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit. Im Havariefall, etwa bei einem Unfall mit Öl oder Chemikalien, könnten sie gefährliche Stoffe zurückhalten und so Schäden für die Umwelt verhindern.

Direkt im Anschluss an die Reinigungsarbeiten werde das Bauwerk zudem im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart auf seinen Zustand und seine Funktionstüchtigkeit überprüft.

Letzter Teil einer Maßnahmenreihe

Bereits in den vergangenen Wochen habe das Straßenbauamt im Zuge der Vollsperrung des Kappelbergtunnels zwei weitere Regenrückhaltebecken an der B14 gereinigt. Die nun anstehenden Arbeiten stellten den letzten Baustein dieser Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen im Bereich der B10/B14 dar.

Der Rems-Murr-Kreis bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die Einschränkungen. Die Arbeiten seien notwendig, um die Straßenentwässerung funktionsfähig zu halten, die Infrastruktur zu sichern und die Verkehrssicherheit dauerhaft zu gewährleisten.