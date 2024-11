A6 am Weinsberger Kreuz wird am Wochenende gesperrt

Der Asphaltbelag soll erneuert werden: Autofahrer in Fahrtrichtung Mannheim müssen in den kommenden Tagen mit deutlichen Einschränkungen rechnen - aber auch danach wird noch Verkehr umgeleitet.

red/dpa 08.11.2024 - 08:37 Uhr

Wegen der Erneuerung des Asphaltbelags wird die A6 am Weinsberger Kreuz von Freitag (20.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr) in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg sei nicht betroffen, teilte die Autobahn-Gesellschaft des Bundes im Vorfeld mit. Umleitungen seien ausgeschildert.