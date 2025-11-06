Vom 14. November bis 13. Dezember wird auf einem Abschnitt in Südbaden wieder gebaut. Was das für Pendler und andere Fahrgäste bedeutet - und welche Alternativen sie haben.
06.11.2025 - 13:07 Uhr
Reisende auf der Schwarzwaldbahn müssen wegen Bauarbeiten in den kommenden Wochen auf Busse umsteigen oder Alternativen suchen. Nach einer längeren ersten Bauphase im September und Oktober wird der Abschnitt im Schwarzwald-Baar-Kreis von Villingen bis Donaueschingen erneut gesperrt: Planmäßig vom 14. November, 22.00 Uhr, bis zum 13. Dezember, 1.00 Uhr, fahren dort dann keine Züge.