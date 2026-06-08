Wegen Bauprojekt: Ex-Bürgermeister legt Beschwerde gegen Nachfolger ein

Es passiert selten, dass ein ehemaliger Bürgermeister gegen seinen Nachfolger eine Dienstaufsichtsbeschwerde einlegt. Doch genau das ist in Gäufelden geschehen. Johannes Buchter, von 2003 bis 2019 Rathauschef in der Gemeinde, hat beim Regierungspräsidium Stuttgart (RP) Beschwerde eingereicht - gegen den amtierenden Bürgermeister Benjamin Schmid und gegen Landrat Roland Bernhard.

„Das ist mir nicht leicht gefallen“, sagt Buchter am Telefon. Er habe nichts gegen seinen Nachfolger. „Es geht mir um die Sache.“ Streitpunkt ist ein Straßenbauprojekt im Gäufeldener Teilort Nebringen, das der Kreistag jüngst einstimmig abgelehnt hat. Buchter, der damals für die Grünen ins Rathaus einzog, hält von dieser Entscheidung wenig. Der Grundstein für das Bauprojekt wurde 2016 - zu seiner Amtszeit - gelegt. Seither haben sich, so ist es Sitzungsunterlagen des Kreises zu entnehmen, offenbar Parameter geändert.

Wo Buchters Beschwerde ansetzt

Deshalb hat das Landratsamt eine neue Variante geprüft, die allerdings mehr als doppelt so teuer wäre als die ursprüngliche Version. Über die Änderungen hat der Kreis den Gäufeldener Gemeinderat offenbar in einer nichtöffentlichen Sitzung im Januar informiert. Und an diesem Punkt setzt Buchters Beschwerde an. „War es zulässig, darüber nichtöffentlich zu beraten?“.

Buchter glaubt, nein. Laut Gemeindeordnung darf nichtöffentlich nur verhandelt werden, „wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordern.“ Allerdings wurde die Gemeinde beim Termin im Januar nur in Kenntnis gesetzt. Die Entscheidung über das Bauvorhaben liegt beim Kreis - und der hat in öffentlichen Sitzungen darüber gesprochen. Ob das eine Rolle spielt, wird sich zeigen.

Unklar, wie lange RP für Prüfung braucht

Das Landratsamt und Bürgermeister Schmid wollen sich auf Nachfrage nicht äußern. Schmid teilt lediglich mit, er bedauere das Vorgehen von Herrn Buchter in dieser Angelegenheit sehr. Eine Sprecherin des RP bestätigt, dass „der Vorgang bei uns in Bearbeitung ist“. Die Dauer der Prüfung sei einzelfallabhängig.

Für die Beschwerde über Bürgermeister Schmid wäre streng genommen das Landratsamt als kommunale Aufsicht zuständig. Sprecherin Simone Hotz teilt jedoch mit, dass das RP in beiden Fällen die Federführung übernommen habe, „weil mit Blick auf die Sache eine Trennung nach Zuständigkeit nicht sinnvoll ist“.

Die RP-Sprecherin stellt außerdem noch ein bedeutendes Detail klar. Es handelt sich demnach nicht um eine Dienstaufsichtsbeschwerde, sondern eine Rechtsaufsichtsbeschwerde. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde betrifft ein persönliches Fehlverhalten. Die Rechtsaufsichtsbeschwerde nimmt hingegen den Prozess in den Blick. Wurden die Regeln beachtet, die etwa die baden-württembergische Gemeindeordnung vorgibt?

Was das Bauprojekt beinhaltet

Die Idee war, den Gäufeldener Teilort Nebringen mit zwei Straßenrampen auf Höhe des Wertstoffhofs besser an die Landesstraße 1184 anzubinden. Die L 1184 führt von Herrenberg an Nebringen vorbei und weiter nach Bondorf. Die Straße, die angebunden werden soll, ist eine Kreisstraße (K1031), deshalb zahlt und entscheidet der Kreis.

An dieser Stelle waren die Rampen geplant. Die Eisenbahnstraße ist die besagt Kreisstraße. Foto: Landratsamt Böblingen/Locke

Im Jahr 2016 hatte der Kreistag das Projekt auf den Weg gebracht. Zehn Jahre später nun die Kehrtwende. Die Hauptargumente des Kreises: Der nötige Grunderwerb gestaltet sich schwierig. Um die ursprüngliche Variante umzusetzen, fehlten zwei Grundstücke. Eine alternative Variante, die der Kreis deshalb prüfen ließ, kostet demnach statt 1,9 Millionen Euro 5,1 Millionen Euro. Zu teuer, findet das Landratsamt. Zumal die Kreisverwaltung den Rampen ohnehin keinen großen Mehrwehrt beimisst, wie der Sitzungsunterlage zu entnehmen ist.

Johannes Buchter überzeugt das nicht. Viele hätten die Vorteile der Rampen einfach nicht richtig durchschaut, meint er. Diese sind aus seiner Sicht: Der Anschluss einer als potenzielles Gewerbegebiet ausgewiesenen Fläche zwischen Bahnhof und Landesstraße, eine bessere Erschließung des Bahnhofs und die Feuerwehr käme schneller von Nebringen in den Nachbarort Bondorf - „beide Wehren arbeiten eng zusammen.“

Das Sparargument verfängt bei ihm ebenso wenig. Zum einen fragt er sich, ob bei den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, zum anderen glaubt er, dass die Rampen für den Kreis auf lange Sicht die günstigere Variante gewesen wären.

Chance, Doppelstrukturen abzubauen

Warum? Der Vorschlag des Kreises lautet, die Rampen nicht zu bauen, dafür aber die Kreisstraße zu sanieren – zumindest die Planung dafür in die Wege zu leiten. Ein Preisschild für die Sanierung gibt es noch nicht. Buchter meint, die Sanierung könnte am Ende ebenso teuer werden wie die Rampen. Und: Nach dem Bau der Rampen, wäre die Kreisstraße zu einer Gemeindestraße herabgestuft worden, sagt der Ex-Rathauschef. Fortan hätte also Gäufelden die finanzielle Verantwortung getragen und nicht mehr der Kreis.

Unsere Empfehlung für Sie Gäufelden: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Schultes Bürger wehren sich gegen Gebühren Gegen den Bürgermeister Johannes Buchter ist eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht worden. Einige Bürger wehren sich gegen die Erschließungskosten in einem Gewerbegebiet.

Zu guter Letzt sieht er in der Entscheidung gegen die Rampen eine verpasste Chance, Doppelstrukturen abzubauen. Aktuell führen zwei Straßen von Nebringen nach Tailfingen, ebenfalls ein Teilort von Gäufelden. Es handelt sich um besagte Kreisstraße 1031 und eine Landesstraße, die in 900 Metern Entfernung quasi parallel verläuft. Wären die Rampen gekommen, hätte man laut Buchter die Kreisstraße nur noch für Anlieger frei machen und den Hauptverkehr über die Landesstraße führen können.

Was Landratsamt und Gemeinde dazu sagen, bleibt offen. Auch zu projektbezogenen Fragen wollen sie sich derzeit nicht äußern. In einer Ausschusssitzung im Mai hatte Landrat Bernhard jedoch angedeutet, dass die Gemeinde inzwischen anders auf das Vorhaben blicke als zu Buchters Zeiten.