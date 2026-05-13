Wegen Baustelle B10 bei Vaihingen halbseitig gesperrt – Staus erwartet
Wegen dringender Brückenarbeiten müssen sich Autofahrer auf Umwege und Staus einstellen. Auch der Vaihinger Maientag ist davon betroffen.
Wegen dringender Brückenarbeiten müssen sich Autofahrer auf Umwege und Staus einstellen. Auch der Vaihinger Maientag ist davon betroffen.
Autofahrer, die an Vaihingen an der Enz vorbeifahren, brauchen in den kommenden Wochen gute Nerven. Wegen einer halbseitigen Sperrung der B10 werden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet.