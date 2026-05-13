Wegen Baustelle: B10 bei Vaihingen halbseitig gesperrt – Staus erwartet

Autofahrer, die an Vaihingen an der Enz vorbeifahren, brauchen in den kommenden Wochen gute Nerven. Wegen einer halbseitigen Sperrung der B10 werden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet.

Seit Montag und noch bis voraussichtlich 9. Juni wird die Sperrung andauern. Betroffen sind insbesondere Fahrer, die aus Heilbronn kommen und Richtung Stuttgart fahren wollen. Auf sie warten lange Umwege. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

Warum kommt es zur Sperrung der B10?

Bei routinemäßigen Prüfungen wurden auf der Strecke von Illingen nach Vaihingen Schäden am Glattbach-Durchlass festgestellt. Es handelt sich dabei um eine Bogenbrücke aus Beton. Der Beton muss nun saniert und das Bogengewölbe überarbeitet werden, zudem wird ein neues Geländer installiert. Die Arbeiten finden größtenteils unterhalb der Fahrbahn statt.

Die Sanierung soll rund 80.000 Euro kosten und wird vom Bund finanziert.

Wie verläuft die Umleitung?

Die B10 ist seit Montag auf Höhe der Esso-Tankstelle halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Wer auf der L1125 vom Bahnhof kommend zur Kreuzung mit der Esso-Tankstelle fährt, kann wegen der Baustelle nicht nach links Richtung Stuttgart abbiegen. Die offizielle Umleitung, insbesondere für den Schwerlastverkehr, erfolgt über Ensingen und Illingen, um auf die B10 zu kommen.

So verläuft die offizielle Umleitung. Foto: Stadt Vaihingen an der Enz

Wie wirkt sich die Sperrung auf den Vaihinger Maientag aus?

Der Vaihinger Maientag findet dieses Jahr vom 22. bis 26. Mai statt – also noch vor Ende der B10-Sperrung. Die Stadt warnt deshalb, dass Besucher des Maientages am Pfingstmontag nur schwer in die Innenstadt gelangen. An diesem Tag findet ab 10.30 Uhr der Festzug statt, wofür die gesamte Umzugsstrecke gesperrt wird.

Die Stadtverwaltung empfiehlt daher eine frühzeitige Anreise oder den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr. An den Tagen des Maientages sind alle Busverbindungen innerhalb des Stadtgebiets kostenlos nutzbar.