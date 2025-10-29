Die Verbindung des Steinheimer Teilortes nach Pleidelsheim und Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) ist ab 3. November in beiden Richtungen nicht mehr befahrbar.

Andreas Hennings 29.10.2025 - 20:00 Uhr

Die Brücke der A81, die bei Höpfigheim über die Kreisstraße 1611 führt, muss instand gesetzt werden. Die Straße, die nach Mundelsheim und Pleidelsheim führt, muss deshalb von Montag, 3. November, bis voraussichtlich Anfang Dezember vollgesperrt werden. Das teilt die Autobahn GmbH mit, welche die Instandsetzung organisiert.