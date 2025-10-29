Die Verbindung des Steinheimer Teilortes nach Pleidelsheim und Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) ist ab 3. November in beiden Richtungen nicht mehr befahrbar.

Ludwigsburg: Andreas Hennings (hen)

Die Brücke der A81, die bei Höpfigheim über die Kreisstraße 1611 führt, muss instand gesetzt werden. Die Straße, die nach Mundelsheim und Pleidelsheim führt, muss deshalb von Montag, 3. November, bis voraussichtlich Anfang Dezember vollgesperrt werden. Das teilt die Autobahn GmbH mit, welche die Instandsetzung organisiert.

 

Die Umleitung zwischen Höpfigheim und Mundelsheim führt über Großbottwar, jene zwischen Höpfigheim und Pleidelsheim über Murr. Der Verkehr auf der A81 ist nicht betroffen.