Der Unfallschwerpunkt an der Kaufland-Kreuzung in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) soll entschärft werden. Dazu muss die Straße eine Woche lang gesperrt werden.

Sandra Lesacher 20.02.2025 - 11:40 Uhr

Die Steinheimer Umgehungsstraße L 1100 am Kaufland wird in der kommenden Woche voll gesperrt – und zwar zwischen dem Zubringer Kreuzwegäcker und der Abzweigung nach Murr. Beginn der Sperrung wird am kommenden Montag, 24. Februar, sein. Die Arbeiten werden etwa eine Woche dauern.